IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? Y ahora si vámonos con los clásicos y esperados CHOCHOLAZOS y les diré que este próximo domingo los TIBURONES reciben al colero LOBOS BUAP, un partido muy importante para las aspiraciones de los escualos que vienen de perder en el Azteca con las ÁGUILAS, hay que apoyar al TIBU hoy más que nunca… Agradecemos al alcalde porteño RAMÓN POO GIL y MARICRUZ BARREDA DE POO la invitación para estar este próximo día 15 de septiembre en el Palacio Municipal para festejar el grito de INDEPENDENCIA, 207 años de libertad, paz y justicia social, será una verdadera fiesta mexicana con mariachis, buena vibra y como espectáculo el ballet tradiciones de MÉXICO, los fuegos artificiales no podrán faltar, ahí estaremos… NANCY DE LAS CUEVAS THOMAS, una jovencita guapísima que heredó la belleza de su mami NANCY THOMAS DE LAS CUEVAS, saludos a sus hermanas LORENA, SILVIA y GISELA THOMAS, amigas del CHOCHOL de muchos años… Felices y contentos retornaron de la madre patria MANOLO y AMPARITO THOMAS DE VARELA, visitaron a su hija CECILIA que les dio un nietecito precioso que lleva por nombre MANOLO HORNOS VARELA, felicidades al esposo de CECI, MANUEL HORNOS, todos felices y contentos con la llegada del bebé, la tía VANESA VARELA feliz también, hoy está presente y hace su debut en este CHOCHOLAZO… KARLA BANDERAS VAILLARD cada vez más guapa, saludos a sus papis, excelentes amigos de toda la vida, mi compadrito CARLOS y ALICIA VAILLARD DE BANDERAS saludos a su hermano CARLOS, así como a DANY BANDERAS DE FERNÁNDEZ, felizmente casada con MIGUEL FERNÁNDEZ, con quien tiene 2 bebés preciosos… Muy felicitado mi compadrito GILBERTO FARÍAS, su esposa MARISOL BLA DE FARÍAS una gentil anfitriona, cumplió GILBERTO 59 años y lo festejó en el hotel Emporio, en donde cenamos delicioso al ritmo de jaraneros y grupazo musical que puso excelente ambiente, un gusto saludar a LUIS FERNANDO y ANGELITA GUTIÉRREZ DE PERERA, por ahí MARIO ALBERTO y ALICIA AGUIRRE DE LÓPEZ ESCALERA, así como los licenciados JOSÉ y NOHEMI QUIRASCO DE RODRIGUEZ, disfrutaron de las atenciones del festejado, en nota especial todos los CHOCHOLAZOS… También mi colega y amigo GABRIEL GARZÓN CHAPA cumplió 70 años y lo festejó al estilo CHOCHOLERO y mexicano, su esposa TERE VELÁZQUEZ DE GARZÓN pendiente de todos los invitados que en verdad eran bastantes, sus hijos estuvieron presentes; ELOY y KABIRÍA GARZÓN DE ARANO con sus dos herederos ELOY y RODRIGO ARANO GARZÓN, con ellos BRANDON con MELISSA e IVANA MATTHEWS GARZÓN, llegaron desde USA, con ellos GABRIEL y RAQUEL MORENO DE GARZÓN con su heredera REGINA GARZÓN MORENO, una bonita familia; desde la Ciudad de México llegaron el DR. ROMÁN GARZÓN LOYO con su esposa MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN con su heredero mayor ROMÁN GARZÓN RODRÍGUEZ, un gusto saludar a mis compañeros de estudios POLO MORENO PEREA y TOMÁS ANTONIO BUSTOS MENDOZA, comimos muy sabroso; un gusto saludar a DOÑA FINA GARZÓN ARCOS, la última de la esta dinastía nos comentó su sobrino, que eran 7 hermanos GABRIEL, OLGA, GEMMA, LUIS, ROMÁN y ROSA, asistieron también el almirante JOSÉ MARÍA con su esposa MARU RAMOS DE PELLIT, EDUARDO OSORIO y SILVIA VÁZQUEZ; muchas felicidades para mi compa GABRIEL, nos veremos Dios mediante muy pronto… YOLANDA RODRÍGUEZ ESQUIVEL DE MORFÍN, una señora muy guapa, saludos a su esposo CÉSAR MORFÍN IZA, así como a sus herederos CÉSAR y TÁMARA… Una de las jóvenes veracruzanas que se destaca en el jet set veracruzano es ANA LORENA RUIZ ZURITA, heredera del destacado empresario TOÑO RUIZ ORTIZ y LUMI ZURITA DE RUIZ, está pendiente festejo de su cumple CHOCHOLERO… Fue bautizada hace unos días ELENA FLORES ZARUR heredera de nuestros amigos MANUEL FLORES y MIRYAM ZARUR DE FLORES, el tío JOSÉ ZARUR encantado con su sobrina… Mi querida ALIDA TORRES, bellísima y destacando a nivel nacional… Un noviazgo que va viento en popa lo forman la bella y deportista ANDREA YUNES y su galanazo CARLOS NOSTI, una relación muy bonita que sin dudarlo terminarán escuchando las campanas nupciales… Un saludo muy especial para DON MANUEL y MAGDALENA GACHUZ DE LÓPEZ, papás de mi compadrito y hermano el CP. VÍCTOR LÓPEZ GACHUZ, felizmente casado con la dinámica ALE DE LA FUENTE DE LÓPEZ, saludos a VÍCTOR MANUEL LÓPEZ DE LA FUENTE; ALEJANDRA nos tiene muchas sorpresas en su vida profesional, una veracruzana creativa y exitosa, enhorabuena, en la foto también con ANA DE LA REGUERA, trabajando muy bien en su fundación vercruzANA… FELICES y rumbo al altar JOSÉ ANTONIO CHIUNTI y MICHELLE GONZÁLEZ, su heredera GIANNA CHIUNTI GONZÁLEZ hermosísima… Un éxito el certamen srita SUITCOBAEV Veracruz, en donde NELY ANAIS CHÁVEZ GONZÁLEZ resultó triunfadora ante un jurado de lujo encabezado por el diseñador de AMÉRICA TIRSO INURRETA, así como MATILDE MONASTERIO, la Reina del Carnaval 1986 EMILITA LABOURDETTE y el diseñador xalapeño DANIEL GALINDO, nuestro agradecimiento al LIC. ABEL PÉREZ ARCINIEGA, director general del COBAEV, así como a la LIC. ERIKA AYALA, secretaria general del SUITCOBAEV; otras participantes lo fueron SOFÍA RAMÍREZ VARGAS, ADELA TELLEZ HERRERA, NELSI ANAIS CHÁVEZ GONZÁLEZ y SANDRA YUNUEN MARTÍNEZ, todas muy lindas, el evento se realizó en el teatro FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO… Estamos a una semana del evento del año el desfile de modas infantil NECK & NECK fashion show a beneficio del CRIVER, organizado por ANABEL GIL RULLÁN, este 20 de septiembre en el salón L'INCANTO a las 17 horas, nenes y nenas hermosas de nuestra sociedad veracruzana estarán participando en un evento sin precedentes, con diseños españoles exclusivos de la boutique NECK & NECK, propiedad de DIANA LUCHO, quien está dando todo el apoyo para esta noble causa; los boletos los pueden conseguir en la boutique situada en SAHAGUN esquina AMÉRICAS o con las voluntarias del CRIVER que encabeza AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO que por cierto la saludé en días pasados cenando en El Gaucho en compañía de su esposo el CP. ENRIQUE CHÁZARO MABARAK, con ellos PEPE y LULA COTAITA DE SÁNCHEZ; aprovecho para mandar saludos a dos distinguidas damas, DOÑA NENA MABARAK DE CHÁZARO y NINI MABARAK DE SÁNCHEZ, ambas fueron excelentes amigas de mi mami DOÑA MARGARITA; anote bien, 20 de septiembre NECK & NECK salón L'INCANTO 17 horas… NO SE VALE lo que sucedió en el sur del estado de VERACRUZ en donde tres funcionarios PANISTAS quisieron lucrar con el dolor ajeno y solo medio mancharon el trabajo que en BOCA DEL RÍO está realizando MIGUEL YUNES MÁRQUEZ, afortunadamente ya fueron destituidos los malos funcionarios y la verdad no afectó para nada la labor del munícipe boqueño, que quiere ser gobernador de VERACRUZ; la ciudadanía lo ve con buenos ojos, ojalá y su partido lo apoye, si sigue la línea de BOCA podría ser un buen gobernante del estado, saludos a su esposa PATY LOBEIRA DE YUNES sus bebés, participarán en el desfile a beneficio del CRIVER… En el norte trabajando muy fuerte QUINTIN BENÍTEZ y BLANCA LIMA, en el sur CHUCHIN NARANJOS en esta zona nos está apoyando YLYAN MEDINA, ENRIQUE BARRIOS y JOSÉ LUIS FÉREZ en la zona de ÚRSULO GALVÁN están ESTEFANÍA RUIZ y RAÚL AVENDAÑO, en Xalapa WILLIAMS VELASCO, TITO BARQUÍN, así como DANIEL GALINDO también en este puerto contamos con el apoyo de TIRSO INURRETA el diseñador de AMÉRICA… Los cumpleañeros de hoy son mi querida MARILÍ ZAVALA TRÁPAGA, su galanazo WILLO SCHLESKE le tiene muchas sorpresas; la cordobesa SONIA HERRERA CRUZ estará de festejos CHOCHOLEROS; el ING AMADO MORENO recibirá llamadas CHOCHOLERAS de sus admiradoras jarochas, HÉCTOR CAZARÍN MEZA hoy muy festejado; mañana es el cumpleaños de ISIS ZAVALA, nuestra compañera de EL DICTAMEN ONLINE, tendrá pachangón; mi compa TITO NORIEGA lo festejará en RUSH; DOÑA ELIA MARTÍNEZ de fiesta con sus hijos ELIA, TOTI, PILI y NACHITO… El fin de semana lo cumplirán TANIA DE LA PEÑA, la guapa poblana MARÍA LUISA RUGARCIA DE POO, hasta que le atiné a su nombre, saludos a su esposo ALEX POO GIL; MIMI UTRERA DE DÍAZ también de fiesta por su cumpleaños, su esposo el FOCO la sorprenderá; LORENITA CARREÑO siempre bella la ex princesa del Carnaval estará muy felicitada, así como JUAN MANUEL FIERROS SIERRA, papá de JUANITO y CAROLINA; la bella ERENDIRA CAZARÍN, LIZ AZUARA y CLAUDIA ARAUZ, tres linduras que lo festejarán a lo grande… PEPE YUNES ZORRILLA, un político veracruzano nacido en Perote, Veracruz, hoy senador de la República con excelente trayectoria, lo conocemos a él y a su familia de hace muchos años, saludos a DON PEPE YUNES SUÁREZ, así como a su heredero RAMSES YUNES familia muy querida en VERACRUZ, es hoy por hoy el senador YUNES ZORRILLA un buen candidato a la gubernatura de nuestro Estado, un político de soluciones, no de confrontación, un político que dialoga, que escucha y conoce la problemática de nuestro estado… Va nuestro pésame para mi amigo OMAR MORALES BAQUEIRO por la irreparable pérdida de su abuelita MARTHA LAFFITTE ESCALERA, las condolencias se hacen extensivas a la familia BAQUEIRO LAFFITTE, en especial a PATY, BONNY y JENNY BAQUEIRO LAFFITTE, descanse en paz DOÑA MARTHA… Hoy por la noche estaré en el festejo CHOCHOLERO de mi querida IVETTE CORTEZ DE COTRINA, su esposo el LIC. JUAN CARLOS COTRINA NAVARRO habrá cenita japonesa en DOMU sushi bar 88, por ahí estaré CHOCHOLEANDO… Impresionante las imágenes de JUCHITAN en Oaxaca, después del sismo de 8.2 en la escala de RICHTER, la ayuda que se pueda juntar será importante, aunque desgraciadamente no suficiente, apoyemos hoy más que nunca a nuestros hermanos oaxaqueñas… ARMEL CID y FERNANDA SÁNCHEZ se les vio muy contentos y enamoradísimos… Baby Shower para TRICIA VECI DE ABASCAL por la próxima llegada de ESTHER, el más feliz TOÑITO ABASCAL, felicidades… RAFAEL NADAL gana fácilmente el US OPEN en tres sets venció al sudafricano KEVIN ANDERSON, es la tercera ocasión que gana el abierto de los Estados Unidos y su décimo sexto GRAND SLAM, felicidades; en damas lo ganó la norteamericana SLOANE STEPHENS, ambos se adjudicaron 3 millones 700 mil dólares nada más… PEDRO MERE el primer Manager veracruzano en ganar 2 títulos de liga mexicana, el primero en 2012 con los Rojos del ÁGUILA en 7 juegos y el segundo este año en 5 juegos con los toros de TIJUANA, felicidades al orgullo de MEDELLÍN de Bravo… Un éxito rotundo YOGA LOFT en donde CLAUDINE REMES MAASBERG es una excelente anfitriona y maestra certificada en NEPAL y la INDIA, si desea más información visita su espacio en GRIJALVA 673 entre AMÉRICAS e ISABEL la Católica en el fraccionamiento Reforma VERACRUZ, MÉXICO… Saludos a TONY HANNA GRAYEB, JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ y JOSÉ MANUEL URRETA ORTEGA, cualquiera de los tres podría ser un candidato a gobernador independiente… LES rec