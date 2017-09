IGNACIO GÓMEZ BRAVO

¡QUÉ TAL! ¿Cómo están mis queridos amigos CHOCHOLEROS del bello puerto y estado de VERACRUZ de IGNACIO de la Llave? MÉXICO derrotando a PANAMÁ 1 a 0 está en la copa del mundo RUSIA 2018 junto con IRÁN y JAPÓN de Asia, BRASIL de Conmebol, MÉXICO de CONCACAF y BÉLGICA de Europa, así como el país anfitrión RUSIA… Ayer la selección mexicana se enfrentó a COSTA RICA, debieron sacar un buen resultado, felicidades… JUAN CARLOS OSORIO cumplió y faltan dos partidos, lo importante MÉXICO está en el mundial de RUSIA 2018, no nos hagamos ilusiones, pero ojalá y llegue el quinto partido… Ambientazo los domingos CHOCHOLEROS del GHD, más adelante les comentaré… Un excelente evento con gran convocatoria lo fue el quinto informe de labores de nuestro amigo el senador HÉCTOR YUNES LANDA, el cual se realizó este pasado domingo en el Club de Leones de VERACRUZ ante un lleno impresionante, se destacó la presencia de su esposa VERÓNICA DE LA MEDINA DE YUNES con su hijo HECTORÍN, a su lado estuvo un invitado muy especial, el senador PEPE YUNES ZORRILLA, así como el alcalde porteño RAMÓN POO GIL, asistió también la cantante veracruzana PAQUITA LA DEL BARRIO; los diputados ERICK LAGOS, FIDEL KURI y JORGE CARVALLO, con ellos el LIC. GUSTAVO SOUSA ESCAMILLA y el regidor ÁNGEL MALDONADO, sin faltar el líder PAPO LEVET, entre otros; cabe destacar la presencia de autoridades civiles y militares, miembros de los diferentes sectores sociales, empresarios, políticos, campesinos, obreros, líderes sindicales y público en general; un informe veraz y objetivo, un senador cercano a la gente, que conoce VERACRUZ y su problemática, un político de carrera, lo recuerdo cuando inicia con el MNJR la juventud revolucionaria del partido revolucionario institucional, un líder NATO, un político conciliador y disciplinado, político carismático y hablo con conocimiento de causa, ya que lo conozco desde primero de primaria; enhorabuena para el senador, un excelente informe de labores, pero lo más importante lo que me comentó, “NACHO, quedé SATISFECHO con lo realizado”, FELICIDADES… MUY festejada el fin de semana MARICRUZ ACOSTA DE AGUIRRE, su esposo RAFAEL AGUIRRE PALENCIA la consintió en serio, enhorabuena y a seguir festejando… KARLA GONZÁLEZ LAVALLE, una lindura de jovencita la heredera de GUICHO y GABY LAVALLE DE GONZÁLEZ, saludos al tío CARLOS GONZÁLEZ LARA… Este pasado domingo ambientazo en El Estribo, cantina del gran Hotel Diligencias, tres grupos musicales pusieron a todo mundo a bailar, hasta VICENTE RODRÍGUEZ COUCEIRO y LUDIVINO REDONDO le entraron al bailongo; una excelente idea de DANY MARTÍN LOIS, se está haciendo cada mes, pero la idea es hacerlo poco a poco más seguido, le está gustando la burundanga a la flota CHOCHOLERA… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected] escríbanos y CHOCHOLEE con nosotros, también agradezco las fotográficas de RICARDO OLMOS, colaborador gráfico del CHOCHOL de EL DICTAMEN y síganos en TWITTER y en INSTAGRAM es muy fácil @NACHOCHOLNEW… Un exitazo el cuarto Festival de la Cerveza que se realizó en la MACROPLAZA del Malecón, se cumplió el objetivo, un éxito más de TV AZTECA VERACRUZ y el ayuntamiento porteño que preside RAMÓN POO GIL a través de la dirección de turismo en donde JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO y su equipo apoyaron con todo a FRANK MUÑOZ y a todo el staff CHOCHOLERO de la televisión, me quedé esperando las fotos; saludos para MARISOL ÁGUILA GÓMEZ, YURIANA DORANTES, PAMELA MARRÚN, ROSSANA ORTEGA, lindas conductoras de esta televisora, así como a JAVIER MORANCHEL y EDUARDO MALPICA, realizando una excelente labor en la pantalla chica; muy pronto muchas sorpresas, estén muy pendientes… CHEMO ESTANDÍA MALPICA entregó anillo de compromiso a su novia CAROLINA SALVATORI ARJONA después de larguísimo noviazgo, nada más 11 años, desde aquí muchas felicidades; los más felices sus padres CHEMO y TERE, así como PEPE y MARU, se casarán en el 2018, enhorabuena… Un gustazo saber de ROSA ELENA LARA AUSTRIA, reina de la belleza del norte del estado, representó excelentemente al HIGO en el 2005 cuando la triunfadora fue CINDY CAJUSTE SEQUEIRA… Dos empresarios veracruzanos que se destacan en el ámbito profesional lo son JOSÉ CARLOS POO GIL, así como JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ, el primero en tiendas CONTINO y el segundo presidente de COPARMEX VERACRUZ, hoy están presentes en el CHOCHOL, por cierto, este 26 de septiembre hay evento en el hotel Fiesta Americana en donde el tema es “EL ÉXITO de las EMPRESAS FAMILIARES”, el expositor invitado será PATRICK EDWARD DEVLYN PORRES, consejero nacional de Coparmex y tercera generación de la familia DEVLYN, sin dudarlo será un exitazo, informes al 922 20 19 y 20 ext. 101 y 102… SALVADOR y LEONARDO LEVET REYES encantadores, saludos a LETY REYES BREMONT, su cafetería JARRITA DE ORO va viento en popa… JUAN PABLO MARQUÍNEZ GALVÁN, un joven exitoso, saludos a sus padres JUAN CARLOS y MARIANA GALVÁN DE MARQUÍNEZ… ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO, joven señora guapísima, radicando en Quintana Roo, saludos a su esposo GABRIEL URIBEZALGO CRODA; recuerdo a ILEANA cuando participó en el certamen de belleza representando a Boca del Río en el año 2009, final que se realizó en el Fiesta Americana… FERNANDA SPINOLA, una chica bellísima y encantadora… El LIC. ROGERIO PANO REBOLLEDO sigue festejando su cumpleaños, saludos a su esposa LUCELDY… ANDREU ORTIZ MARTÍNEZ es el bebé de MACARENA MARTÍNEZ DE ORTIZ, su esposo DANIEL ORTIZ feliz con el bebé que ya tiene tres meses y medio y enamoradísimo de su esposa… Un feliz noviazgo que va viento en popa lo forman ANA GABY VALTIERRA REYNA y JUAN CARLOS CÁRDENAS… Saludos a la tía NORMA… JULIÁN GARCÍA se dejó ver con MARIAN MALPICA BADA, hacen bonita pareja… Saludos para MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ, una de las jóvenes más bellas del puerto, al parecer inicia bonita relación con AVELINO MUÑIZ ABASCAL, hacen bonita pareja, saludos a FRANKIE y a SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA, papás de MIRI y a LUPITA ABASCAL CASTRO y AVELINO MUÑIZ, papás de AVE… Vienen las fiestas patrias y CHOCHOLERAS… Hay torneo de golf este sábado 9 de septiembre en el VILLA RICA… MEXICANA UNIVERSAL VERACRUZ la gran final será en noviembre del año en curso, este concurso está avalado por LUPITA JONES, por cierto hoy a las 19 horas inaugura su INSTITUTO LUPITA JONES en la Ciudad de México, felicidades… Hay norte programado para hoy o mañana con rachas de hasta 60 km por hora… Mi compadre EMILIO VEGA disfrutando de la madre patria… PABLO PAZ y XIMENA SILVA de las parejas del jet set veracruzano que mejor se llevan, están felices y enamorados… Este fin de semana VERACRUZ vs el AMÉRICA en el Azteca y al medio día comidón para festejar los 70 años de mi compadrito GABRIEL GARZÓN CHAPA por la noche tenemos cena-baile para festejar los 59 años del LIC. GILBERTO FARÍAS, por ahí estaré CHOCHOLEANDO… El TRIATLÓN un exitazo, pero si el caos en esta zona conurbada estuvo impresionante, lo destacado es que la derrama económica valió la pena… Felicidades a MARIMAR ANITÚA, una mamá, esposa y joven atleta, su esposo ELY GÓMEZ la apoya totalmente… Un éxito las jornadas médicas que organizo la regiduría tercera a cargo de ÁNGEL MALDONADO en el ayuntamiento porteño… El diputado federal PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO está al frente de la estructura de MARGARITA ZAVALA rumbo al 2018 aquí en VERACRUZ… Este mes de septiembre, después de su visita al Azteca, el TIBURÓN regresa al pirata el 17 septiembre contra LOBOS BUAP, sale a Monterrey vs TIGRES universitarios, el 23 de septiembre y regresa al pirata contra monarcas MORELIA el 26 de sept, culmina este mes en Jalisco contra el ATLAS el 29 de sept, son los partidos del mes patrio… Por cierto, muchos veracruzanos pasarán estos festejos en LAS VEGAS… MARÍA RETOLAZA ULLOA, reina de la belleza veracruzana en 1995 sigue preparándose, mi querida COCO es encantadora… ALE DE LA FUENTE DE LÓPEZ guapísima y muy movida, vienen proyectos importantes, saludos a su esposo y compadrito mío CP. VICTOR LÓPEZ GACHUZ… Este próximo 14 de septiembre es el día del locutor, felicidades anticipadas a todos los colegas… Comenzaron los festejos de los 119 años de EL DICTAMEN y ayer en CINEPOLIS EL DORADO estuvimos con mi querida GORDITA AHUED MALPICA en la premier de la película “MI NUEVA YO”, faltan solo 10 días para los 119 años, estuvieron también la BEBA, BETO y GIORGIO VILLARELLO AHUED, así como muchos más, fue un exitazo… El español RAFAEL NADAL va contra el ruso ANDREY RUBLEV y el suizo ROGER FEDERER va contra el argentino JUAN MARTÍN DEL POTRO, están ya en cuartos de final en el US OPEN 2017… Felicidades a JOSÉ ANTONIO CHIUNTI y MICHELLE GONZÁLEZ DE CHIUNTI, así como a su bebé GIANNA CHIUNTI GONZALEZ, forman una bonita familia… BRENDA ROJAS excelente en el diseño de IMAGEN, CITAS al 2293625727… Mi compadrito FRANCISCO JAVIER BARQUÍN GORNES el popular TITO se reportó desde Xalapa en donde radica, lo recordamos en el sector turismo en donde fue delegado federal, estatal y municipal, una gran experiencia en este ramo, la verdad esta desperdiciado, saludos mi hermano… EL SULTÁN excelente en IMAGEN TELEVISION… 23 y 24 de septiembre los festejos en honor de la Virgen de COVADONGA, La Romería será en la finca LA GAVIOTA rumbo Antón Lizardo, un día antes el desfile por Independencia, invitan RAMÓN y CHIPI RULLÁN DE FUSTER, por ahí estaré CHOCHOLEANDO… ISABELLA PANES se declaró lista para representar a VERACRUZ y a MÉXICO en Paraguay a fines de este mes de septiembre, enhorabuena… Muchas felicidades para WILLO SCHLESKE RUIZ, inicia relación de noviazgo con MARILÍ ZAVALA TRÁPAGA, enhorabuena… ADRIANITA CAMARGO PANES, guapísima jarocha destacando en la capital del país… Este 29 de octubre en la ciudad de los 30 caballeros se efectuará la carrera TEAM RACE organizada y patrocinada por hospital COVADONGA con premios extraordinarios, bien por esta empresa preocupada por el bienestar de los veracruzanos… ALEMANIA golea 6 a 0 a NORUEGA y se perfila como el gran favorito para ser campeón en RUSIA 2018… Un gustazo saludar a ENRIQUE MONCQUQUIOL de San Rafael Veracruz, nos comentó los cuantiosos daños que sufrieron con el huracán FRANKLIN… TAVO PÉREZ GARAY se declaró listo para gobernar SAN ANDRÉS TUXTLA felicidades y saludos a su esposa LILY, así como a sus tres lindas herederas… WILLY COLÓN será el espectáculo de las fiestas patrias en la capital del estado este 15 de septiembre… Saludos a doña YOLANDA QUEVEDO DE PIÑA, distinguida dama, en breve la entrega de premios organizados por FERNANDO VIGORITTO, el socialité número uno de México y alrededores, orgullosamente jarocho… Aprovecho para saludar a FEDERICO y CHARO DEL PEÓN DE TRAEGER, un feliz matrimonio radicado en la capital del país… Les recuerdo preguntar por los puros HOJA REAL, están de CHOCHOLAZO y por hoy se nos acabó el espacio y los CHOCHOLAZOS, pero recuerden el CHOCHOL está SOLO en EL DICTAMEN el decano de la prensa nacional rumbo a los 119 años, faltan solo 10 días, y ahora sí, ADIÓS…