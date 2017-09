Columna “Política al Día”

Por Atticuss Licona

Tres días después del sismo del 19 de septiembre, la mayoría de los trabajos de rescate y búsqueda habrán terminado y será momento de pasar a otra etapa: la etapa de la reconstrucción, la recopilación de historias, el saberse vivos y dar gracias a Dios por ello.

La vida, como la describiría aquel astronauta que observa el planeta desde su pequeña cabina, es inmensa y única, pero entre más se aleja de la Tierra hasta que ésta se convierte en una débil luz que se pierde en la negrura del espacio, cae en la cuenta que no somos más que una trémula brizna en el sorgo rojo de un dilatado campo chino.

Poco a poco las noticias del sismo serán desplazadas y para el lunes ocuparán cada vez menos tiempo aire en los noticieros. Vendrá la recuperación, tanto psicológica como anímica, tanto material como financiera, pero sobre todo, iremos recobrando cada día la normalidad de la Agenda Política y Ciudadana.

Este jueves, en el mar de información y el confundido auditorio que debatía la ignominia de Televisa de si existió o no la niña Frida Sofía, nos enteramos que Tomás Yarrington está a punto de ser extraditado según aceptó la Corte de Apelación de Florencia, Italia, sin que se defina aún si sería extraditado a México o a Estados Unidos (que también lo requiere).

El ex gobernador de Tamaulipas está a punto de enfrentar a la justicia para que responda por sus delitos, igual que Javier Duarte y Roberto Borge, quien también está a punto de ser extraditado desde Panamá pues la cancillería de ese país así lo determinó desde el pasado 15 de septiembre.

Poco a poco serán regresados los ex gobernadores que saquearon al país, y sólo faltaría César Duarte para armar el equipo de dominó.

Muchos especulan que el Gobierno utilizará estos encarcelamientos para ganar votos y bonos políticos de cara al proceso electoral del 2018, sin embargo, los que así lo declaran olvidan que la corrupción que juzga el pueblo es también la que infiltra al Gobierno Federal y que no olvidarán tan pronto las impopulares (deje Usted de lado si fueron benéficas o no) Reformas Estructurales.

Por lo pronto, con la posible llegada de Yarrington y la inminente de Borge, se regresa paulatinamente a la realidad. Pero en la agenda política hay otros temas igual de importantes que habrán de recobrar su dimensión en cuanto pase el dolor de cabeza y la cruda golpeará nuevamente los rostros de los mexicanos que tendrán que retroceder la cara para evitar el fétido olor de la corrupción, los homicidios, la inseguridad, los feminicidios y otros temas más.

Mara Castilla no debe ser olvidada ni los otros cientos de feminicidios que laceran la dignidad de México al año. Ni una menos, justicia para todas, justicia para todos.

El lunes volveremos a reconocernos como rehenes de la delincuencia, y las exhibiciones de heroísmo que hemos visto en estos días se verán apocadas por la estrujante realidad de que las balas son más veloces y mortales que un sismo.

Pero ojalá, realmente digo ojalá, los mexicanos se den cuenta que no se necesita un terremoto para mostrar empatía; que no se necesita que se caigan edificios y entierren sueños para entender que la solidaridad es posible; que no se necesita focalizar la desgracia porque ésta se desparrama indulgentemente en toda la República Mexicana todos los días; que somos más los buenos que los malos; y que la sociedad heroica no nace después de la desgracia, sino que está latente en nuestros corazones y que juntos, en unidad, sí podemos.

Así que ánimo… ¡Arriba ternuritas! ¡A darle!

@atticuss1910

[email protected]