Por Pedro Ferriz de Con

Ese martes del sismo del 19 de septiembre no sólo se movió la tierra. Tal como pasara 32 años antes, México se cimbró y se volvió asomar entre la tragedia de pérdidas humanas, el derrumbe de escuelas, casas y edificios, la miseria de la clase política.

A los llantos y gritos de desesperación de la gente que perdió todo, los políticos respondieron de la misma manera, con engaños. Se mostraron en los medios como personas bondadosas que regalan dinero, cuando en verdad buscaron burlarse de nosotros con lo que es nuestro: las prerrogativas que les da la autoridad electoral es dinero de nuestro impuestos.

Más que programas de reconstrucción, de apoyo a la gente que hoy pasa la noche fuera de sus casas, escuchamos un debate de la pobreza intelectual, otorgando dinero que ni siquiera es suyo.

El sistema político está en ruinas, cuando el país más lo necesita no responde.

Hoy, la supuesta fortaleza de los partidos que durante décadas dirigieron el futuro del país ha mostrado la debilidad de sus cimientos, podemos ver el espacio vacío entre sus grietas, los grandes emporios políticos construidos a base de demagogia se tabalean. No hay otra opción más que derrumbarlos.

Ese 19 de septiembre de 2017 México cambió. No hay vuelta atrás. Y el momento es doloroso pero ya no podemos seguir con quienes hoy no tienen más reacción que el de oficializar el populismo, el oportunismo con recursos públicos y con una pobreza de propuestas.

Los ciudadanos hemos decidido rescatar a nuestro país, ahí ya nadie nos para.

El próximo 10 de octubre iniciará en todo el territorio nacional el proceso de recolección de firmas para candidaturas independientes. Es una gran oportunidad para que los ciudadanos fortalezcamos opciones distintas a quienes siempre han estado en el poder.

La ley electoral permite proponer candidaturas independientes para todos los puestos. Una oportunidad para que con estos mecanismos, los ciudadanos tengamos una opción realmente diferente, sólo hay que tener cuidado para evitar que en estas figuras se cuelen chapulines, huérfanos de líderes políticos y quienes han sido rechazados por los grupos de poder de siempre.

Impulsemos a los ciudadanos que ya están hartos de los mismo, de la pobreza, la injusticia, del desprecio de los gobernantes. Es tiempo de juntos recuperar México.

En esta semana que terminó, por lo tiempos establecidos por el Instituto Nacional Electoral que no tuvieron modificación pese a la emergencia provocada en algunos estados del país, inscribí mi aspiración para una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Este anhelo no es una decisión protagonista sino producto de escuchar durante casi tres años el malestar de miles de personas que se expresan en universidades, agrupaciones campesinas, empresariales y de trabajadores, sociales, de jóvenes, de mujeres… de todos.

Más allá de aspiraciones personales, es un hecho que el país necesita un cambio. #JuntosporMéxico para reconstruir este país.

#PoderparaHacer

@PedroFerriz