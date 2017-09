Fue rechazada la despenalización del aborto aún en contra de la opinión de un sinfín de mujeres que están a favor de que no sea punible ¡Obviamente con la opinión a favor de la Iglesia “para luchar por la preservación de la vida”, lo cual es una falacia, pues la preservación de la vida no sólo es permitir el nacimiento del bebé, sino además alimentarlo, a él y a la madre en tanto ella se recobra del parto, como después alimentar y educar al niño hasta que sea un individuo preparado para integrarse a la fuerza activa de la comunidad.

SOLO DEFIENDEN LA NATALIDAD, NO LA ALIMENTACIÓN Y LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES

Pero, tanto la Santa Madre Iglesia, así como un montón de ONGs, sólo defienden y abogan para que el feto llegue al nacimiento, de ahí en fuera todo es cuestión de la madre y de ahí que se tengan cada vez más niños en los cruceros, niños siendo abusados por los mayores, niños vendiendo chicles, niños pidiendo limosna y todos los citados no asistiendo a la escuela y se logra hasta ver cómo luego las mismas señoras que critican el aborto y a las madres que abortan, ni se ocupan de dar un céntimo a los niños que se les arriman a sus lujos carros a pedirles en los cruceros, como también a los señores de la sotana, que incluso muchos de ellos luchan a brazo partido porque a compañeros y colegas de ellos no se les persiga por el delito de pederastia (para los foxianos –el inútil del ex presidente Fox fue quien comenzó con esta torpe modalidad de: “Chiquillos y chiquillas”-, les aclaro que en cumplimiento de lo estipulado por la Real Academia de la Lengua Española, está mal decir “niños y niñas” cuando se refiere a un grupo mixto de infantes, como tampoco se debe decir: “Mexicanos y mexicanas” y toda esa bola de torpezas instauradas por el despistado de Fox y hoy casi todos lo siguen.

SI, EL ABORTO ES HORRENDO, COMO LO ES LA EXPLOTACIÓN Y ABUSOS A QUE ESTÁN SUJETOS LOS NIÑOS NO DESEADOS

Me hicieron llegar ayer un video donde se ve el producto de un aborto, la figura de un feto que apenas cabe en la mano de quien lo sostiene y habla de que la mamá nunca conoció a su bebé y piden ayuda para encontrar a la mamá para que conozca a su hijo. Sí, la foto y el hecho son dramáticos, cala el alma. Pero creo es mucho más doloroso y pernicioso ver cómo ese sinfín de niños sin esperanza alaguna andan deambulando por los cruceros, porque sencillamente sus padres no los pudieron criar como debía ser y ¡Mucho menos alimentarlos! Y ahí andan en el arroyo de la calle y la vida tratando de sobrevivir. Y lo que es peor, hacen esas actividades para incluso poder llevar comida a algún o algunos hermanitos que se quedaron en algún cuarto encerrados, y que viven en condiciones infrahumanas. Y a estos seres, o sea, los niños ya nacidos y que se han desarrollado con gran desnutrición, no los protege ni la Iglesia, ni las ONGs y mucho menos el Estado Mexicano, principalmente el Congreso de la Unión que tantas leyes ha promulgado para la “protección de la infancia mexicana”, porque ninguna de tales leyes se hace efectiva, como mucho menos la ayuda de los organismos citados, porque en la práctica cuesta mucho dinero llevar esto a cabo y además, esta acción ni la transmite o publicitan los medios electrónicos porque no paga, en cambio lo del aborto si jala raiting.

LA PROTECCIÓN DE LOS INFANTES DEBE SER INTEGRAL

No estoy a favor ni en contra del aborto, pero, para criticar esta situación se deben ver también todos los factores negativos que esto acarrea a la comunidad, como lo son los infantes abandonados a su suerte y que eufemísticamente se les llama: “Niños en condición de calle”.

A MÁS DE DOS MIL AÑOS DE CRISTIANISMO, SE HA INCREMENTADO EL ABUSO HACIA LOS NIÑOS “EN CONDICIÓN DE CALLE”

Recuerdo una imagen de la película de “Roots” (Raíces), que tanto éxito tuviese en la década de los setentas del siglo pasado y es sobre la historia de la esclavitud, específicamente la llevada a cabo en los estados esclavistas de los EUA. Es la historia narrada por un descendiente de estos negros traídos desde África a punta le látigo y cadenas, desde que su ancestro es capturado en África y hasta llegar al tiempo del autor mismo de la novela. La escena que les digo es cuando sacan a los negros a cubierta a ser bañados con agua de mar y ahí aprovechan algunos negreros para violar a las captivas negras, en eso se ve cómo una madre con su niño se sienta en la borda del barco y se deja caer al mar océano, o sea, prefirió morir ella y su hijo a llevarlo a un destino incierto de crueldad extrema.

