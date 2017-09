Ahora que el templo católico, el Santuario de la Virgen de los Remedios, construida por los conquistadores en la cima de la pirámide de Cholula resultó muy dañada con el último temblor, que hasta se le cayeron parte de los campanarios, el INAH debería de declararla como siniestrada totalmente y derrumbarla, en forma tal de que inmediatamente a este hecho, se abocara el INAH a descubrir o desenterrar la Gran pirámide de Cholula o Tlachihualtépetl (del náhuatl “cerro hecho a mano”), lo cual sería algo extraordinariamente excelso y ni se diga de enorme trascendencia para México y el mundo. Pues además de ser una preclara manifestación de la cultura de nuestros ancestros aborígenes, pues las partes que están expuestas (a la vista) de esta gran estructura son ¡Portentosas! ¿Imagínensela totalmente recuperada? ¡Y lo que descubriría en tal exposición a cielo abierto de esta obra de nuestra cultura mexicana! La cual es el basamento más grande del mundo con 400 metros por lado. Está comprobado que es la pirámide más grande en volumen con cuatro millones quinientos mil metros cúbicos, no obstante de altura tiene 65 mts., similar a la pirámide del Sol en Teotihuacán, que tiene 64 mts., superada por el templo IV de Tikal que tiene 70 mts. La Gran Pirámide de Giza en Egipto, con 139 mts.

ENTONCES TODA LA LANA SE QUEDARÍA EN EL INAH Y CERO PARA LA IGLESIA

Y, no porque siempre esté de anticlerical y por eso pida el derrumbamiento de la iglesia de Cholula ¡Para nada!, sino que templos católicos son lo que sobran a todo lo largo y ancho del país y además, esta iglesia construida a propósito ahí, fue en su tiempo para mostrar a los naturales de la región que la Iglesia Católica era la Única y Verdadera fe (que por estos excesos casi 500 años después San Juan Pablo II ofreció disculpas a los descendientes de estas etnias, porque en todo el continente americano, entre Iglesia y la catoliquísima monarquía española, no dejaron títere con cabeza (en el presente, en materia de autopistas – y muchos otros rubros-, andamos peor, pues son puras compañías españolas -que no sería nada extraño encontrar muy en el fondo de las mismas a varios malinchistas gobiernícolas mexicanos como dueños de las mismas. Además, estas autopistas presentan “asentamientos” (que no son sino hundimientos) como la del libramiento de Xalapa y además luego se caen puentes en las dichas autopistas con los temblores o son deslavadas con la menor lluvia- las que las construyen. Y la mexicanísima ICA ahí anda de perra flaca dando tumbos porque el gobierno no le da ni las gracias, por haber sido la constructora de grandes obras que ahí están, a pesar de huracanes, sismos, inundaciones, etc. ¡No han sucumbilo!, además de que generaba muchos empleos y el dinero obtenido por ICA se quedaba en México ¡Aaaah! Pero ¡Están salvando a México!).

¡HAGAN ESTO VIRAL! QUE QUEDE TOTALMENTE DESCUBIERTA LA PIRÁMIDE

Por lo que si estás de acuerdo en “El Dictamen on line”, puedes tomar el artículo y mándalo a tus contactos en la República Mexicana para que hoy que se puede y hay oportunidad, se recupere este gran símbolo e ícono de nuestra cultura ancestral.

En serio que sería todo un suceso poder contemplar este portento de arquitectura en toda su magnificencia y ¡Mostrarla al mundo! En lo absoluto habría problema alguno de llevarse a cabo el proyecto, pues como les digo, el templo ese encima de la pirámide está feo, amén de que es un símbolo de la opresión de la Conquista.

Los críticos me podrían decir que también querré que se tire la Catedral Metropolitana, pero no (esa va a caer solita con el tiempo, y fue toda una lástima que no se le cayó encima a Norbocop).

¡REDIEZ Y PARDIEZ! SERÍA UN ACTO ABSOLUTAMENTE NACIONALISTA Y JUARISTA

En serio que sería muy padre se rescatara esta Gran Pirámide de Cholula. Sería incluso un acto de congruencia con nuestro laicismo, la reintegración de un monumento súper nacional y hasta un acto de justicia al pueblo de México y al benemérito de las Américas, Don Benito Juárez por sus Leyes de Reforma.

Que dicho sea de paso, salvo con oraciones la Santa Madre Iglesia no le entró con nada para los damnificados, así que haría bien el INAH en declarar en calidad de desastre al templo feo ese y derribarlo, liberando tan maravillosa, cuanto portentoso monumento.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo:[email protected]