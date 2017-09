El Dictamen/Agencias

Este sábado, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje como parte de su quinto año de gobierno; aquí las frases más representativas del mismo.

1.-” A la fecha se han neutralizado a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos”

2.- “No sólo se debe combatir la criminalidad con mano firme, sino también con mano certera”

3.- “Recuperar la seguridad es la mayor exigencia de la sociedad y la más alta prioridad del Gobierno de la República”

4.- “Expreso mi mayor reconocimiento a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por su valor y lealtad”

5.- “El fin de la pobreza extrema, en menos de una década, ahora es viable, si continuamos con este ritmo”

7.- “En lo que va de la Administración, se han recibido flujos históricos de Inversión Extranjera Directa por más de 156 mil millones de dólares”

8.- “Este gobierno ha priorizado la estabilidad macroeconómica, con una conducción responsable de las finanzas públicas”

9.- “México aún es una nación de contrastes; un país donde coexisten prosperidad y marginación económica; vanguardia y rezago”

10.- “El Gobierno de la República seguirá promoviendo el reconocimiento a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo”

11.- “Lo he dicho y lo reitero: No aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como Nación”

12.- “México podrá convertirse en un país plenamente desarrollado en menos de dos décadas”

13.- “El futuro es incierto, pero sabemos a dónde queremos llegar. El pasado es conocido, y por eso sabemos qué debemos evitar”

14.- “La transformación que hemos emprendido seguirá adelante, porque México no se detiene”

15.- “Haber llegado a ser lo que somos como país, no es poco. Pero son todavía más, las hazañas que México tiene por lograr”

16.- “Los logros obtenidos no son exclusivos de un partido político ni de un gobierno, sino de todo el país”

17.- “Hacer política exige no confundir a los rivales con enemigos, significa sumar a todos en favor del interés general”

18.- “El siglo XXI debe ser el gran siglo de México”

