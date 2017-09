Anunció también que confía en la justicia mexicana, pero desgraciadamente aún no encuentra la respuestas de ¿qué paso con Mara?, ¿dónde está Mara?

Agencias / EL DICTAMEN

Con lágrimas en los ojos y con gran incertidumbre, la señora Gabriela Miranda expresó que no parará hasta dar con el paradero de su hija, Mara Fernanda, la joven de 19 años que desapareció el pasado viernes, luego de abordar un auto de la empresa Cabify.

“Mara donde quiera que estés, no decaigas agárrate de Dios y no decaigas, confía, te vamos a encontrar“, expresó la señora Gabriela pocos minutos antes de la audiencia de control en contra del chofer de Cabify, primer vinculado con la desaparición de la joven de 19 años de edad.

“Yo y mis hijas estamos desesperadas, porque ya no sabemos a que instancia recurrir y que más hacer, para encontrarte Mara“.

Estudiante desaparecida en Puebla se fue de Veracruz por inseguridad

Gabriela Miranda enfatizó que no pararán hasta encontrarla, porque no se vale, dijo, “que por haberse extralimitado en la hora de salida la estén privando de su libertad, a una niña con tantas ganas de vivir, es alumna de tercer semestre de ciencias políticas, ella no le hace nada a nadie y no se vale que le estén haciendo eso a mi hija , ni a ninguna niña, no se vale“.