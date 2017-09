El Dictamen/Agencias

Jong Chol Nan, consejero de la embajada norcoreana, confirmó que Hyong Gil abandonará México el domingo.

Kim Hyong Gil, embajador de Corea del Norte en México, lamentó su expulsión de territorio mexicano, decretada por el presidente Enrique Peña Nieto el jueves por la tarde.

Al leer un mensaje frente a los medios de comunicación, enfatizó que ni las sanciones de la ONU ni cualquier tipo de presión internacional harán que Corea del Norte abandone la producción de armas nucleares.

“Hemos logrado poseer las armas nucleares más potentes, en medio de las sanciones más crueles del mundo, por lo cual no tenemos nada que temer. Seguiremos avanzando firmemente por el fortalecimiento de las armas nucleares mientras que Estados Unidos no abandone completamente la política de hostilidad contra la República Popular Democrática de Corea”, puntualizó el diplomático.

Jong Chol Nan, consejero de la embajada norcoreana, confirmó que Hyong Gil abandonará México el domingo y que él se quedará en su lugar para encargarse de los asuntos bilaterales. El funcionario se negó a dar más declaraciones a la prensa.

Por otro lado, miembros de Morena acudieron para solidarizarse con el gobierno de Corea del Norte. Ramón Jiménez López, ex candidato a jefe delegacional de la Gustavo A. Madero, se expresó en contra del decreto presidencial porque “se aparta de la doctrina histórica […] de mantener hacia afuera una política totalmente autónoma e independiente”.

Además, consideró que la relación con Corea del Norte “ha permitido un intercambio fructífero en terrenos como la ciencia, la técnica y el arte”. En este mismo sentido se manifestó Ana Ángeles Valencia, representante de Morena en la Asamblea Legislativa capitalina.

La sanción del gobierno mexicano a la República Popular Democrática de Corea se da después de que el domingo 3 de septiembre Pyongyang hiciera pruebas con una bomba de hidrógeno. Con este antecedente, Peña Nieto declaró como persona non grata al embajador Hyong Gil, una medida que no se tomaba desde el 2004. En aquella ocasión, Vicente Fox utilizó la fórmula de la persona non grata contra el embajador cubano Jorge Bolaños.