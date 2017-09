El Dictamen/Agencias

Agregó que sí hay una persona con vida atrapada bajo los escombros del colegio, pero que no se trata de una niña.

Luego de que el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, confirmara que no existe una niña llamada “Frida Sofía” enterrada entre los escombros del derrumbe del colegio Enrique Rébsamen, el almirante José Luis Vergara dijo que la información que dio sobre la menor nunca fue “con un fin malévolo”.

En entrevista televisiva, el almirante indicó que la información que proporcionó a la reportera era cierta.

Sobre este asunto de la menor que supuestamente estaba atrapada bajo los escombros, José Luis Vergara dijo que le proporcionaron esa información y que la difundió a la reportera sin un fin malévolo.

Agregó que la información que dio el subsecretario de Marina sobre que “Frida Sofía” no fue una realidad le consternó y agregó que desconocía las razones del almirante Sarmiento para aseverar eso.

Aseguró que tuvo contacto con los padres de los menores atrapados bajo los escombros.

“Es cierto que teníamos esa gran duda de los familiares, pero estábamos en crisis”, agregó en entrevista.

Ante estas declaraciones, Denise Maerker y Carlos Loret de Mola, quienes conducen la transmisión, indicaron que se informó con transparencia y con las versiones de la Secretaría de Marina, por lo que no hubo alguna invención sobre la menor Frida Sofía.

“El hecho que no haya una niña no implica que México no está viviendo una tragedia”, dijo Carlos Loret.

Agregaron que lo que sí está confirmado es que hay una persona viva bajo los escombros.