Dentro de todo lo malo que está sucediendo también hay cosas buenas. ¡Qué orgullo ser mexicano!

Agencias / El Dictamen

El sismo que sacudió el territorio mexicano el pasado martes nos dejó impactados y aquí es cuando se demostró de lo que estamos hecho todos los mexicanos. Te dejamos algunas imágenes que te harán sentir mejor después de esta tragedia.

El Internet es una herramienta poderosa ante crisis mayores, un ejemplo claro es el caso de la niña Fátima Navarro quien se encontraba enviando mensajes de auxilio mientras estaba bajo los escombros:

Se dejó de mover el piso y la gente salió de sus casas a ayudar donde más se necesitara.

— C e l🌹🇲🇽 (@hescpayne) September 19, 2017

Con amor y orgullo mi país unido, México no se rinde #PrayForMexico pic.twitter.com/o9Gi5qMNLw

Muchos salieron a prestar su mano en el derrumbe más cercano en cuanto se supo de gente atrapada, todos trabajando unidos en una cadena humana para cargar escombros.

A mí la #CadenaHumana que forman los #Ciudadanos de #México por #SISMO … Me causan una profunda emoción .

Puño arriba significa silencio, así se organizan para escuchar los gritos de quienes se encuentran atrapados

Muchos se quedaron sin transporte público y la gente prestó sus autos para transportar al que lo necesitara.

#ayuda #MexicoUnido Del lado Oriente de la Ciudad no hay transporte y no hay forma de llegar, si tienes carro particular apoya por favor.

— Dannié Portugal (@D_2091CBE) September 20, 2017