OPORTUNISMO

Hay cosas, situaciones o acciones que parecieran ser inexplicables, el arte de la política es una de ellas, donde los amigos son falsos, pero más los enemigos, adversarios, rivales, etcétera. Tal comentario lo retrata muy bien lo que se vio ayer en el funeral del maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo, el exlíder moral de la Sección 32 del SNTE, donde desfiló la clase política, magisterial veracruzana, amigos, para darle el último adiós al priista que jamás cambió de chaqueta.

La ceremonia luctuosa, en Bosques del Recuerdo de Xalapa, donde recibieron el pésame sus hijos Juan Nicolás y Ruth Callejas Roldán, permitió la pasarela de políticos que montaron guardia de honor; presente la plana estatal del PRI, encabezada por el Presidente Renato Alarcón Guevara, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, exdiputados locales, Octavia Ortega Arteaga, Alejandro Montano Guzmán, Anilú Ingram Vallines. Estuvieron el Presidente Nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre; el líder nacional del PANAL, Luis Castro Obregón; el Secretario General de la Sección 32, Lázaro Medina Barragán; los exlíderes seccionales Gaudencio Hernández Burgos, Fernando González Arroyo, entre muchos múltiples amigos, familiares, conocidos.

Causó sorpresa la llegada del exgobernador Flavino Ríos Alvarado acompañado de su esposa la señora Dulce María Guerrero. Flavino sigue su proceso penal en libertad, porque pagó la respectiva fianza, además de que los delitos que le imputaron ni son graves, ni eran ciertos, por lo tanto puede moverse por donde quiera; su pasaporte lo dejó como resguardo en el Juzgado, en garantía de que nunca escaparía.

FORMAS

Lo inesperado fue cuando el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que acudiría al velorio. Y se apareció… llegó acompañado de los Secretarios, Rogelio Franco Castán de Gobierno, Enrique Pérez Rodríguez, de Educación, guaruras, colados. Dieron las condolencias, al diputado Callejas Roldán, junto con su hermana Ruth, posteriormente montaron la acostumbrada guardia al lado del féretro.

La presencia de Miyuli fue criticada por los sinsabores que se produjeron en julio del año pasado, cuando Yunes Linares entonces gobernador electo enojado por la basificación masiva que haría el gobierno (acto de justicia le llamaba Juan Nicolás), se refirió al entonces Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, expresando textualmente: “Es una vergüenza que el Congreso de Veracruz tenga como líder parlamentario a un individuo como Juan Nicolás Callejas Arroyo, él es una de esas rémoras del sistema político mexicano que se tiene que ir, es una rémora… dócil, manso, que no defiende los intereses de Veracruz, de baja calidad moral y política”.

Decente, mesurado, el maestro Callejas reviró: “Miguel Ángel Yunes es gobernador por apenas un 30 por ciento del total de los votantes y su actuación me recuerda a dictadores que quieren ser al mismo tiempo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no lo insulto como él me insultó, pero sí me preocupa que volvamos a las tiranías y que tengamos un gobernador con una suástica”. Zas, la amistad de años atrás quedó hecha añicos.

SINCERIDAD

Ayer Yunes Linares, como buen actor, con rostro apesadumbrado comentó que Juan Nicolás fue el dirigente sindical más importante de Veracruz; “vine acompañar a una persona con la que fui militante muchos años de un partido, durante muchos años; con quien tuve coincidencias y divergencias, fueron más la coincidencias que las divergencias, las más importantes es trabajar por Veracruz”. Explicó que luego de tomar posesión como Gobernador ya ninguna situación ríspida se generó con el maestro Callejas.

Y es que sí, en varias ocasiones, en su época de priísta a MAYL se le vio muy cerca de Juan Nicolás Callejas. En el baúl de los recuerdos perfectamente quedó grabada aquella fotografía, en un Quinto Informe de Gobierno, noviembre de 2003, cuando llegaron juntos en la misma Suburban blanca al Palacio Legislativo, en Xalapa, Yunes Linares, Callejas Arroyo, Jorge Uscanga Escobar, conformando la comitiva de lujo que llevaba la poderosísima maestra Elba Esther Gordillo Morales, entonces Presidenta Nacional del SNTE. Qué tiempos aquellos.

POLÉMICA

El Congreso Local desechó la iniciativa que presentó el partido MORENA para despenalizar el aborto, decidiendo proteger la vida desde la concepción. La defensa al respecto fue de los diputados panistas, que ahora son acusados de todo, como Gregorio Murillo Uscanga, Bingen Rementería Molina, entre otros. Tal decisión aparte de representar un molesto revés para la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, autora de la propuesta, levantará mucha ámpula, sobre todo entre los grupos feministas que tienen su postura muy clara al respecto. La noticia cayó bien entre la comunidad religiosa que celebró la decisión.

POSITIVO

Una vez más se confirma que las redes sociales son efectivas cuando de recomponer el tejido social se trata, la prueba está en que los tuiteros entre ellos la reportera Lilly Téllez lograron que los dirigentes de los partidos políticos aporten desde el 25% hasta el 100 por ciento de las prerrogativas económicas que les corresponden en el presente año para la restauración de los daños ocasionados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre.

Enrique Ochoa Reza dispone el 25%, Ricardo Anaya entrega el 50%, por su parte Dante Delgado determinó dar el 100%. Ahora hay que ver de cuánto será la aportación que determine el Consejo General del INE en manos del quisquilloso Lorenzo Córdova Vianello.

EXCELENTE

Aunque es tardío, ante la situación de emergencia que vive el país, vale la decisión del Frente Amplio Nacional que conforman PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, que se pronunciaron porque se elimine al 100% el financiamiento para los partidos políticos, señalando que el dinero en lugar de provenir de los impuestos que paga la gente, debe proceder de las cuotas de militantes o simpatizantes.

De inmediato voces ciudadanas Morenas aseguran que el objetivo de los líderes Ricardo Anaya Cortés; Alejandra Barrales Magdaleno y Dante Alfonso Delgado Rannauro, respectivamente, aparte de ser demagógica es una burda copia de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, al que siempre le roban sus [email protected]

