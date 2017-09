Por Atila

ADIOS

Gracias al desplazamiento del Frente Frío número 2, hacia el sureste de Estados Unidos, el alocado Huracán Katia desvió nuevamente ayer en la tarde su errática trayectoria, otra vez al norte, por lo que al filo de las siete de la noche del viernes, se pronosticaba que con categoría 2, generando vientos arriba de 165 kilómetros por hora, impactaría la costa norveracruzana en algún punto sureño del municipio de Tuxpan, pasando el Río Cazones, alrededor de la una de la madrugada de este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional difundió imágenes.

Una vez tocando tierra, Katia se degradaría en Tormenta Tropical, según informó en Juchitán Oaxaca, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, para ascender con aguaceros torrenciales la Sierra Norte de Puebla, rumbo al Estado de Hidalgo, atravesando Poza Rica, aparte de algunas áreas de Tihuatlán, Coatzintla. Desde ayer al mediodía dejó de llover en gran parte de los 160 municipios, incluido Veracruz, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que habría afectaciones; llovía copiosamente en las regiones de Misantla y Papantla, La Carretera Costera del Golfo estaba tranquila hasta Palma Sola, con neblina en algunos tramos lluviosos.

RIESGO

Donde se tienen que mantener todas las medidas precautorias es en los municipios ubicados desde el Totonacapan, hasta la Huasteca, porque Katia arroja mucha agua en la Sierra Madre Oriental, ocasionando crecientes de los ríos Misantla, Bobos, Tecolutla, Cazones, Álamo, Pantepec, junto con numerosos arroyos, que ya estarían provocando inundaciones graves en los pueblos ribereños, así como desgajamientos de cerros, derrumbes, deslaves, destrucción de carreteras, caminos, viviendas, plantaciones. Pero hay más disturbios alrededor del sur y sureste de nuestro País, ondas, fenómenos tropicales, que generan vientos, con muchísimas lluvias.

VENTOLERAS

Por otra parte, en el Congreso del Estado el apacible Coordinador de los diputados del PAN Sergio Hernández Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política, sacudió la modorra del cotarro político, al anunciar en inusual declaración pública, que dos diputados del PRI se afiliaron al partido que representa, dándoles con beneplácito la bienvenida. Son Regina Vásquez Saut, que desde Puebla, donde vivió su adolescencia, llegó para instalarse en Acayucan, ella con su hermana Fabiola, creando un coto de poder que primero lo pusieron al servicio del PAN, consiguiendo para ambas diputaciones, la alcaldía en repetidas veces, poder, dinero. Un ex gobernador de ingratos recuerdos las convenció de transfugarse al tricolor, con el fin de fortalecer el poderío del Revolucionario Institucional en ese girón istmeño. Estuvieron doce años con la chaqueta tricolor, hoy Regina regresa al panismo, en su camino para recuperar el feudo al amparo del dueño en turno del mapa electoral, seguramente alguien de las dos hermanas será nuevamente alcaldesa o diputada, ella misma podría ser en el caso de la Presidencia Municipal.

Otro es el cacique de Coyutla, en la Sierra Totonaca, Camerino Basilio Picazo Pérez, asociado en correrías al munícipe de Coxquihui, venido abajo, Reveriano Pérez Vega, líder de la fracturada Banda de Los Pelones. Siempre se ha mencionado en medios informativos que Basilio arrastra antecedentes penales, pero jamás ha sido procesado, lo que le permite ser bravucón con algunos compañeros periodistas. Ya estaba fuera de circulación pero el hoy diputado federal Jorge Alejandro Carvallo Delfín, lo reincorporó al carril del abuso del poder público Duartista.

RUTA

Pero lo que provocó la ira de los legisladores priistas, jefaturados por el profesor Juan Nicolás Callejas Roldán, fue la decisión del novicio Sergio Hernández de continuar al frente de la JUCOPO, argumentando que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el partido con mayor número de representantes en la Cámara, puede retener la titularidad durante toda la Legislatura.

Sergio Hernández le prometió al jefe máximo de los panistas reclutar 26 diputados, para asegurar la mayoría absoluta en los debates parlamentarios. Con este par lleva ya 21.

COMENTARIOS

Uno de los ganaderos beneficiados con el paso de Katia es el profesor Guadalupe Velásquez Casanova, su rancho se ubica en el camino al puerto de Cobos, al margen sur del río Tuxpan, en la zona de ingreso del meteoro. Lupe Velásquez, ex secretario general de la Sección 32 del SNTE, ex diputado local, ex alcalde de Poza Rica por el PAN.

ESPERADO

El abandono al PRI de la diputada Regina Vásquez Saut estaba visto desde el momento mismo en que fue incrustada al Comité Directivo Estatal. Sin embargo, el veterano Felipe Amadeo Flores Espinosa, ni el novicio Renato Alarcón Guevara, pudieron quitarla siendo presidentes, generando en cambio que la guapa sureña mostrara una escalada de agresiones en contra.

NI MODOS

En Soledad de Doblado, tierra natal de Yunes Linares, andan de puntitas los habitantes, enojados porque el paisano, lejos de ordenar la reparación de la carretera de Veracruz al pueblo, de apenas 38 kilómetros, en total destrucción, haya preferido componer la de Banderilla-Naolinco-Misantla.

PLEITO

Lo que igual se torna evidente, es la fuerte pugna entre los presidentes municipales de San Andrés Tuxtla, el electo Octavio Pérez Garay, de frente al actual Manuel Rosendo Pelayo. Lo malo del asunto es que con el fin de dañarse públicamente, exhiben información privada que debe mantenerse guardada en los archivos del Palacio Municipal.

CONSTERNACIÓN

Hacía muchos años que los veracruzanos se vieran tan asustados por un temblor, como ocurrió antenoche, con el poderoso sismo de 8,2 grados en la Escala Richtter Simpson, registrado al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, con numerosas réplicas. Hubo otro bastante destructivo en Juchitán, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, dejando casi cincuenta muertos, aparte de acabar con viejos edificios como el legendario Palacio Municipal, dañando además numerosas vendimias instaladas alrededor múltiples décadas antes.

Se vio bien que el Presidente Enrique Peña Nieto recorriera ayer en la tarde los lugares de la tragedia, llevando consuelo de la mano con todo el apoyo de su gobierno para ayudar damnificados. En Chiapas igual hubo desastre, el gobernador Manuel Velasco informó anoche que ya habían registrado quince fallecidos en numerosas localidades castigadas. El panorama es desolador.

