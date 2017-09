Por Atila

ENOJADOS

Ya es generalizado el reclamo de la clase empresarial contra el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quejándose porque ni un peso les han pagado de los adeudos reconocidos, aun cuando en campaña les prometió que todo les liquidarían, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, revelando que iniciaron demandas civiles y mercantiles, pues las deudas son institucionales.

Pero además de la CANACO, son todas las demás Cámaras del sector privado, las que se duelen del abandono en que los tiene el gobierno estatal, bajo el pretexto de las investigaciones sobre empresas fantasmas. Señalan ser ellos los productivos, encargados de la creación de fuentes de empleos; sin embargo, ni el gobernador ni el Secretario de Finanzas Guillermo Moreno Chazzarini los reciben. Se han reunido con los Secretarios de Gobierno Rogelio Franco Castán de Desarrollo Económico, Alejandro Zairick Morante, pero nada les resuelven.

CONMOCIÓN

En tanto la violencia sigue en Xalapa, ayer ejecutaron otro hombre en pleno centro de Xalapa, minutos después de las tres de la tarde, lo que provocó gran temor entre los comerciantes de la zona, pero más en el gentío que pasaba por el lugar; el hoy occiso fue identificado como Antonio Mota Pérez, el mismo que siempre se le veía en los pasillos de la SEFIPLAN gestionando pagos sabrá usted de qué, (se decía que de publicidad) el año pasado se encadenó frente al edificio exigiendo le cubrieran un adeudo superior al millón de pesos.

Al anochecer fueron encontrados tres cuerpos decapitados en el parque Murillo Vidal, también en el centro de la ciudad, dejándolos con tres sombreros de vivos patrios, así como tres escobas.

APATÍA

Luego de 80 días de espera, lo que demuestra nulo interés por parte del Ejecutivo veracruzano, el candidato para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) Arturo Márquez Murrieta, declinó como participante de dicha terna, en la que también se incluyen las licenciadas Rosa Hilda Rojas Pérez, catedrática de la Universidad Veracruzana y Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, exfuncionaria de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa dependencia se encuentra acéfala desde marzo cuando renunció la culta doctora Mireya Toto Gutiérrez, que decidió alejarse del régimen del odio, observando que nada cambia.

EXIGENCIA

Desde el Congreso de la Unión, los senadores José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa; el coordinador de los diputados federales veracruzanos del PRI, Erick Alejandro Lagos Hernández; el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Veracruz, Juan Nicolás Callejas Roldán; el dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara y el diputado local Fernando Kuri Kuri, solicitaron al Gobierno Federal una investigación puntual, sin ningún tipo de sesgo, con plena imparcialidad, del reparto de despensas que el pasado fin de semana hicieron funcionarios estatales en Coatzacoalcos, utilizando logos, colores, leyendas, relacionadas con las campañas político-electorales, en medio de la tragedia que provocaron los fenómenos naturales en los últimos días. Exigieron que las autoridades competentes deslinden responsabilidades.

Pepe Yunes señaló “no puede ser éste sólo un discurso que tenga amarras en el pasado y que de manera sensible se deje pasar lo que está sucediendo en el presente. Ése debe ser un hilo conductor atemporal, con el que nosotros estamos comprometidos”.

CIRCO

Al respecto de todo lo que ha dicho el Fiscal General Jorge Winclker Ortiz relacionado con la carpeta de Investigación 123/2017/EE vinculada con el caso Yúnete en la que se aseguró que se concluiría hasta esclarecer en su totalidad los hechos y sancionar a quien resulte responsable, el abogado litigante Jorge Yunis Manzanares, ex subprocurador regional en Coatzacoalcos precisamente, en su artículo “Sin patear el pesebre” resalta la siguiente observación:

“En primer lugar NO VA A PROCEDER porque es el partido que lo puso como fiscal general del estado. Todo esto no es más que UN SHOW como siempre lo hacen y lo hacía anteriormente el ex gobernador Javier Duarte y el ex fiscal Luis Ángel Bravo”…

“Voy a dar mi punto jurídico en relación a esto, antes que nada nuestro código penal en el artículo 352 nos dice que los delitos electorales en el estado sean los previstos en la LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, ya que los artículos 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359 y 360 fueron derogados pero más que nada para que se configure el delito electoral nos dice la ley que lo cometen cuando se lleven a cabo actos o HAGAN PROSELITISMO EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL O EL DÍA DE LA ELECCIÓN, por lo tanto LAS CAMPAÑAS TODAVÍA NO EMPIEZAN por lo que quiere decir que NO SE CONFIGURA EL DELITO, pero bueno hay que hacer ver a la ciudadanía que la ley se cumple TODO ESTO ES UNA FARSA”.

INICIO

Ayer, la Fiscalía General del Estado entregó un citatorio en la casa del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, en Xalapa, para que se presente el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en el Edificio de la dependencia, con el fin de que declare en torno al sonado caso de los medicamentos clonados. ¿Será una cortina de humo por el caso Yúnete?. Fidel es Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Xalapa, lo que hace pensar que conoce el camino legal para librar la trampa jurídica.

