Por Julio Fentanes



¿Por qué quieren empinar al secretario de Sedesol?

Esta semana inicia calientita en el tema político.

No suficiente con la fractura del PAN y el PRD, cada uno por su lado desde luego, el fortalecimiento de Dante Delgado en MC, y el enfrentamiento entre Pepe y Héctor por ser el candidato del PRI a la gubernatura el próximo año o la burla y humillación de que fue objeto Morena en el Congreso veracruzano, el periódico Reforma abrió este lunes con la denuncia en contra de la hermana del secretario de Sedesol federal, Luis Enrique Miranda, porque vende gasolina robada en su gasolinera.

El tema no es menor.

Realmente es muy grave que el hombre más próximo al Presidente Peña, su mejor amigo y confidente según dicen en Los Pinos, tenga una hermana dueña de gasolineras que vende combustible robado por los ordeñadores de PEMEX.

El que familias encumbradas cometan delitos no es novedad, el que no paguen impuestos es común y el que reciban favores del poder es normal, pero que el mismo sistema político los encuere en plena maroma totalmente ilegal, y que en los últimos meses ha tenido gran difusión como es la ordeña de ductos de PEMEX por bandas de “huachicoleros” y su venta clandestina, eso si debe significar algo.

¿A quién quieren ablandar?

Al amigo y funcionario personalísimo del Presidente.

O el mensaje es para el propio Presidente.

¿Alguien se atreve a amenazar al Presidente?

De acuerdo a Reforma, todo empieza con un reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) del Estado de México, indica que el 25 de agosto, elementos de la Gendarmería de la PF y de la Policía Estatal detuvieron a 7 personas cuando descargaban combustible ilegal en la estación E 07181, en el kilómetro 2.4 de la Carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco.

Dicha gasolinera es propiedad de Ricardo Víctor Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava, la hermana del secretario de Sedesol.

Los huachicoleros trataron de engañar a la policía mostrando una factura apócrifa de PEMEX que amparaba el combustible.

Los policías no lo creyeron, ya sabían que era robada, sólo dejaron seguir el cuento para poder dejarlos sin salida.

Según la declaración de los aprehendidos, la gasolina fue ordeñada de ductos en San Juan del Río, Querétaro.

Los agentes corroboraron a través del Centro de Control Comando Cómputo y Monitoreo (C5) con personal de PEMEX que la factura de la compra del combustible era falsa.

Los parientes del amigo del Presidente tienen 2 gasolineras también en el Estado de México.

Y para que la cuña apriete, los policías que hicieron la detención son del Estado de México, donde viven los Miranda, donde gobernó Peña Nieto.

Y donde gobernará a partir del sábado Alfredo del Mazo.

Luis Enrique Miranda, se supone es también gran cuate de Del Mazo, incluso se especulaba que estaría en el gabinete estatal o al menos mandaría a allegados suyos.

¿Por qué lo exhibieron?

¿Quién no lo quiere?

¿Y por qué hasta el gabinete presidencial tenía que llegar este chisme?

¿Qué debe hacer Luis Enrique Miranda?

Ya pasada la tarde, el secretario respondió que no conoce de los negocios que hace su hermana y hasta esa hora no había hablado con ella.

Aseguró que si cometió un ilícito, que enfrente las consecuencias y que la justicia llegue hasta donde debe llegar.

Que tal!!!

¿Le creemos?

“Yo no ando preguntando a mi familia que coche compra o deja de comprar”, dijo.

Sin embargo, si admitió, que su hermana se casó a los 19 años de edad y nunca ha trabajado, por lo que los negocios son de su marido.

Lo que omitió decir es que en el acta constitutiva de la sociedad, aparecen como dueños los dos, marido y mujer, no sólo él.

Tratando de desligarse todavía más, el mexiquense dijo que su otra hermana acababa de comprar una casa, y él no está para saber si pagó el predial o no, “Yo que chingaos”.

Como sea que “haiga sido”, diría la frase clásica calderonista, el hecho es que el amigo más próximo a Peña Nieto y uno de los hombres más influyentes en el Estado de México, está embarrado en un bochornoso escándalo delictivo, que deberá acabar con cárcel.

Y lo peor, lo sepa o no lo sepa, Luis Enrique Miranda, la denuncia, el operativo policiaco y el escándalo se originó en el gobierno del Estado de México, que dirige Eruviel Ávila, quien no acaba en los mejores términos con Peña Nieto, hizo todo lo posible porque Del Mazo no ganara y aún así ganó.

¿Eso le dice algo amable lector?

Mañana le seguimos

