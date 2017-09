Por Julio Fentanes

Con un tiempo muy adelantado, como todo lo que tiene que ver con las elecciones en México en los últimos tiempos, Dante Delgado, exgobernador veracruzano y líder de Movimiento Ciudadano, decidió que Andrés Manuel López Obrador y Morena no era lo mejor para su futuro.

El tema no es menor.

Como ya hemos comentado aquí, Dante puede ser la bisagra en las próximas elecciones presidenciales, sus votos pueden inclinar la balanza hacia el ganador.

Y parece que aunque no sabe quién será el ganador en la próxima contienda, sí está apostando a un perdedor y es su antiguo aliado El Peje.

En las fotografías donde aparece el veracruzano acompañado de la dirigente del PRD, Alejandra Barrales y el hoy multicriticado joven maravilla, líder del PAN, Ricardo Anaya, el de Veracruz es el más sonriente de los tres.

¿Tiene motivos Dante para ser el más feliz con el acuerdo?

La verdad no lo se.

Sería una especulación bastante elevada asegurar cuáles son los motivos que hacen al cordobés el más feliz de los tres líderes partidistas.

De acuerdo al propio exgobernador, se trata de un Frente Ciudadano por México, no es un frente electoral y tiene el propósito de construir un nuevo régimen político en el país.

¿Si queda claro?

Este Frente tendrá vigencia hasta el 2024 si antes no se pelean por los huesos que vayan cayendo en su lucha por el nuevo régimen.

“En Movimiento Ciudadano decimos sí al Frente, si se trata de construir un nuevo sistema político; si son los ciudadanos quienes nos orienten y nos digan qué hacer; si se acuerda acabar con el financiamiento a los partidos políticos; si se acuerda la eliminación del fuero y la eliminación de las pensiones a los expresidentes. Decimos sí al frente, si se acuerda aprobar la ratificación de mandato, para que los ciudadanos puedan despedir a los gobernantes que no funcionan; si se adopta y defiende la agenda de los ciudadanos”, dijo el partido a través de un boletín de prensa.

El documento que envió el partido, precisa que “algunas de las causas que impulsaron el Frente Ciudadano por México son un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las libertades, la movilidad social y el desarrollo; la carencia de valores democráticos como la transparencia y la ausencia de un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas; las condiciones de pobreza y la profundización de la desigualdad que impiden a millones de mexicanos acceder a una vida digna; además de un esquema político sin los incentivos adecuados para los acuerdos y que propicia la fragmentación política en el Poder Legislativo, frenando la toma de decisiones impostergables y la construcción de gobernabilidad a largo plazo”.

En las líneas pareciera que describe al actual gobierno, sin embargo, y aunque tampoco lleva nombre destinatario, describe el actuar reciente de Andrés Manuel López Obrador, quien alguna vez fue su aliado.

¿Por qué realmente se divorció Dante de Andrés Manuel?

La razón que sea, hoy le dan una ventaja al veracruzano sobre el tabasqueño que montado en su soberbia, está muy seguro de que votos son los que le sobrarán para ganar la Presidencia.

Pero, el asunto es que los votos son números y haciendo cuentas a la hora final, el empuje que Dante puede tener en esta alianza, significan 2 ó 3 millones de votos que aportaría a favor de este candidato, desde luego en contra de Morena.

En este momento, Jalisco tiene una alta presencia con Movimiento Ciudadano; si Monreal le entra con MC y no veo porque no lo quiera hacer, significaran otros tantos votos menos a la causa morenista y aunque es difícil ser profeta en su tierra, la esperanza de ser candidato y nuevamente gobernador veracruzano por el voto popular también le darían un buen número de sufragios en contra de Morena porque no veo que el tal Cuitláhuac tenga con qué parar al frente y el PRI pues menos.

La gran duda de todos los veracruzanos es:

¿Miguel Yunes Linares que es gobernador gracias al PAN y la alianza, va a permitir que Dante sea el candidato en lugar de su hijo Chiquiyunes?

Los dos compiten por el mismo puesto.

¿Quién pesa más para quedarse con la candidatura?

¿Ud que cree?

Yunes Linares metió a Dante a la cárcel, ¿cómo van a resolver esa diferencia?

Todavía falta mucho por ver.

Mañana le seguimos.

[email protected]