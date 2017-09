Ante Donald Trump el deber del periodista en Estados Unidos debe ser de combate, señaló Jon Lee Anderson en el Hay Festival Querétaro.

“Ahora el deber del periodismo es combatir. Ya no es quedarse objetivo y con pretensiones de neutralidad; no, este hombre es el enemigo nuestro, es la antítesis de las libertades, y de las libertades de expresión culto, de reunión, de todo, es un tipo antidemocrático y entonces hay que combatirlo o si no se deteriora aún más la sociedad norteamericana”, señaló.

Durante un encuentro con la prensa, el periodista estadunidense aseguró que el deber de los periodistas es sacar a Trump de la presidencia de Estados Unidos y “ponerlo en un calabozo, a donde realmente pertenece. Él debería estar en una jaula, no debía estar en la Casa Blanca”.

Lee Anderson aseguró que Trump es un hombre sin escrúpulos, sin moral alguna, un hombre que buscó la presidencia por razones mezquinas y egocéntricas, y que está dispuesto a jugar con todas esas herramientas para mantenerse en el poder y afincar lo que parece ser su política, pues como no tiene una política definida está apelando a la gente que a su vez son alimentados por la televisora Fox y sus allegados.

“Fox es una televisora pero hay toda una red de gente que replica esas ideas que no son verdades en muchos casos. Nosotros los que estamos en la otra orilla tenemos que seguir adelante, hacer lo que siempre hemos hecho y hacerlo mejor, porque no hay otra manera. Si hay un presidente que actúa como un autoritario y prohíbe que x o y acuda a sus

conferencias, la única manera de combatirlo es combatirlo con la verdad, y hay mucho que revelar en torno a Donald Trump y su gente”, afirmó.

El autor de “Guerrillas” y “Zona de guerra”, dijo que se nota que es una Casa Blanca en caos, y señaló que ha habido una oleada de exclusiones y éxodos gente que pueden hablar y con cada persona que aporta su cuota de verdad a lo que ya sabemos se suman verdades y eso sirve en aras del debilitamiento de este proyecto autoritario de Trump.

“Estamos todavía con un estado de derecho bastante embelesado pero todavía un estado de derecho funcional, por el momento secuestrado por un personaje bastante tenebroso y por un séquito a su vez muy ideológico y fanático y en algunos casos sumamente inescrupulosos, pero tenemos que combatir”, afirmó Jon Lee Anderson.