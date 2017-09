El presidente de estadounidense, Donald Trump, habla del gobierno de Puerto Rico en sus redes sociales.

El Dictamen/Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy a las autoridades puertorriqueñas por su “pobre liderazgo” en la respuesta al devastador paso del huracán María y afirmó que “quieren que se les haga todo” ante la falta suministro eléctrico y los graves problemas de acceso a combustible y agua.

“Una capacidad de liderazgo tan pobre por parte de la alcadesa de San Juan y otros en Puerto Rico, que no logran que sus trabajadores ayuden”, cargó Trump en su cuenta de Twitter, pocos días antes de su anunciado viaje a la isla caribeña el martes 3 de octubre.

…Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017