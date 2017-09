Sujeto al grito de “Allahu Akbar” (‘Alá es grande’ en árabe) atacó a siete personas a golpes en Toulouse, Francia.

El sujeto de 42 años comenzó golpear gente en la calle en la ciudad de Toulouse, e incluso agredió a tres policías.

Elementos de seguridad forcejearon para arrestarlo, según reporta Daily Mail.

JUST IN: At least 7 injured in attack by man shouting 'Allahu Akbar' in Toulouse, France pic.twitter.com/52KoiYQYje

