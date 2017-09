Agencias/El Dictamen/Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a arremeter contra el líder norcoreano, Kim Jong-un, a quien calificó de “loco” y de quien dijo “no le importa matar a su pueblo”.

“Kim Jong-un (presidente) de Corea del Norte, obviamente es un hombre loco al que no le importa morir de hambre o matar a su pueblo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017