El Dictamen/Agencias

El papa Francisco se despidió hoy de Colombia, tras una visita de cinco días, con un llamamiento para que entre los colombianos haya abrazos de paz y el fin de la violencia.

“Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz, para siempre”, afirmó el papa tras celebrar una misa en la ciudad de Cartagena de Indias en el último acto de esta visita.

Agradeció el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita, en un mensaje al terminar la misa ante cientos de miles de personas en el área portuaria de esta ciudad.

“Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y su disponibilidad. Han sido días intensos y hermosos en los que he podido encontrar a tantas personas, y conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien”, dijo Francisco.

“Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra: no nos quedemos en ‘dar el primer paso’, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados”, les instó.

Dijo que san Pedro Claver, que se ocupó de los esclavos que llegaban desde África a estas costas, “no se quedó parado, después del primer paso siguieron otros y otros”.

“Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. Colombia, tu hermano te necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz, para siempre”, concluyó con este mensaje su última homilía de su viaje de cinco días al país.