Recientemente un evento creado en Facebook llamado “Shoot At Hurricane Irma” ha causado preocupación entre los habitantes de Florida, ya que, como su nombre lo indica, anima a las personas a dispararle al huracán “Irma”.

De acuerdo con el diario “Daily Mail”, la oficina del sheriff en el condado de Pasco, Florida, advirtió a los residentes que no disparen armas de fuego contra el huracán, ya que podría haber consecuencias devastadoras.

El evento fue organizado por Ryon Edwards, según la BBC, aunque en Facebook aparece también el nombre de Zeke Murphy como organizador. Edwards, de 22 años, dijo a la BBC que creó el evento porque estaba “estresado y aburrido” y que nunca imaginó que tendría una convocatoria de respuesta tan alta.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) September 10, 2017