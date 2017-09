¿Te raptaron los aliens estos últimos días? ¡No te preocupes! Aquí te dejamos las pequeñas noticias que necesitas saber.

Agencias / El Dictamen

Con la temporada de Halloween aproximándose, ya es necesario buscar qué cosa sexy serás este año. Un atuendo nuevo levantó la indignación de la comunidad inmigrante en Estados Unidos. La tienda Spirit Halloween y Amazon están vendiendo atuendos sexys de agentes de la patrulla fronteriza los cuales son promocionados con el slogan “a imponer la ley en Halloween”. los disfraces hacen una cínica e indignante broma en referencia a la cacería de inmigrantes indocumentados que se lleva en la actualidad en EEUU.

2. El fenómeno Frida.

No, no estamos hablando de la pintora. Ahora el nombre “Frida” se refiere a esa criatura de cuatro patas que salvó a toda una nación. Y ya puedes adquirir calcomanías, playeras, peluches, tazas, piñatas y hasta hacerte un tatuaje en su honor.

3. Los bailes de Pennywise

Sí, sabemos que la película “Eso” ya pasó de moda, sin embargo no puedes dejar pasar esta cuenta en Twitter que puso al payaso a bailar diferentes temas musicales con la extraña escena del film. Échate una risa.

Take On Me #ITMovie pic.twitter.com/ssZi3jUqMB

— Pennywise Dancing (@Pennywise_Dance) September 14, 2017