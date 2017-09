Toda una idea ecológica

Tania L. García/El Dictamen

Existen personas con grandes ideas y proyectos decididos a encontrar bienestar para el medio ambiente. Este es el caso de Washme.

Por primera vez, el estado de Veracruz experimenta una idea ecológica pionera; un lavado de autos que no utiliza agua. Algo que podría parecer loco y sin sentido, pero nos queda más claro cuando lo escuchamos de la voz de la joven pareja de emprendedores, Víctor Alberto

Rodríguez y Abby Ruby Lagunes:

“Washme es una iniciativa que surge de la búsqueda de crear un negocio, buscando algo innovador que traer a Veracruz. Queríamos que fuera algo conveniente para el público y que a su vez ayudara al medio ambiente. De todas la alternativas que estuvimos pensando, el agua era el recurso que nosotros queríamos preservar.” Victor nos introduce a sus orígenes. Ellos llevan menos de dos meses trabajando por el cambio, y actualmente son un equipo de trabajo de 11 personas.

El proceso de lavado de un auto genera un gasto impresionante en materia ambiental, Víctor nos comenta las increíbles cantidades que conlleva esto: “Por cada auto que limpiamos nosotros, ahorramos 75 litros de agua, lo que comúnmente se gasta en un lavado de autos convencional.”

Washme, como Víctor y Abby comentan, “Es una alianza que tenemos con un proveedor, el producto está hecho a base de agua de lluvia, que es recolectada en el campo”. “Es un sistema pluvial que recoge el agua por el techo de las bodegas, la retienen en contenedores y mediante un proceso de desmineralización del agua, que elimina cualquier tipo de bacterias, se le aplican unos químicos naturales que no generan ningún tipo de daño al medio ambiente.” La promesa de este nuevo sistema es el evitar el uso del agua con un producto totalmente biodegradable.

Acerca de las preocupaciones del proyecto, Abby comenta: “Lo primero es el apoyo al planeta, ayudando al medio ambiente. Los productos están hechos en México, así que una segunda parte ayudamos a la economía del país y lo tercero es la generación de empleos que brindamos”

Por último, Víctor dedica un mensaje para los futuros emprendedores ecológicos: “Tal vez existan muchos proyectos ecológicos que por falta de algún tipo de apoyo no lo han podido desarrollar, no tengo ninguna duda de que hay muchas personas que tienen ideas muy buenas y no se concretan. Por eso yo los invito a que no se desmotiven y al contrario, le echen ganas, para realizar sus metas.”

En Girando en Verde los invitamos a probar Washme, se encuentran en el estacionamiento de la plaza comercial Andamar. Se necesitan nuevas maneras de cuidar el medio ambiente, con propuestas que muevan la ecología, a Veracruz y al mundo.

Sigue a Washme en su red social de Facebook.