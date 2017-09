Agencias/El Dictamen/Veracruz. Hasta el momento, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado no ha definido el día que someterá a discusión y votación la iniciativa que despenaliza del aborto en Veracruz, debido a que el tema tiene una naturaleza a la que se teme enfrentar, dijo la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón.

La legisladora local comentó que ella está buscando estudios que hablan del tema para someterlos al análisis de sus compañeros, pues confirmó que existen dos grupos al interior de la cámara, por un lado quienes estarían a favor de despenalizar el aborto y evitar que se aplique la segunda Alerta de Género por agravio comparado y quienes están en contra de la interrupción del embarazo.

“Yo les decía a los diferentes grupos: tenemos de dos, que prevalezca la voluntad de uno de los dos grupos o evitar que llegue la alerta. Si lo que queremos es evitar que llegue la alerta, entonces tenemos que ponernos de acuerdo y para ponernos de acuerdo hay que dialogar y ahorita ya hay una propuesta intermedia, que es la que estamos intentando sentarnos a dialogar y que se conozca por las dos partes”.

En este sentido, mencionó que se hicieron algunas modificaciones en cuanto a los tiempos y términos que manejaba la propuesta original que presentó la diputada de Morena, Tania Carola Viveros Cházaro, por lo que se espera darla a conocer a los grupos legislativos y que se dialogue para que se siga modificando.

“Hay temas que no pueden esperar y que ya deberíamos de estar trabajando, hay muchas iniciativas que se quedan de lado y hay temas como éste (la despenalización del aborto) que es mucho mejor a que nos gane el tiempo, y entonces decir que nos ganó el tiempo con el tema de la alerta, pues mejor enfrentarlos y definir si lo hacemos o no lo hacemos y nosotros decir no lo hacemos y enfrentamos la alerta”.

Por último, Cinthya Lobato comentó que el retraso que existe quizá no se deba a un miedo al costo político que pueda tener para el PAN, sino que probablemente se daba a que como no existe un acuerdo entre las partes interesadas, mejor se evita discutir.