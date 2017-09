Agencias/El Dictamen/Mexico. El diputado presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Gregorio Murillo Uscanga, dijo que no se emitió un dictamen negativo a la propuesta de despenalizar el aborto que presentó el grupo legislativo de Morena, a la que se adhirieron diputados y diputadas de diversas fracciones legislativas.

Sin fecha para discutir despenalización del aborto

En entrevista, explicó que no podrían sacar en negativa este dictamen ya que las comisiones unidas las conforman nueve diputados, de los cuales tres son panistas, por lo que no contarían con la mayoría para avalarlo a modo de la ideología del Partido.

“Primero no debemos aventurarnos y sí conocer de manera oficial cuál será el dictamen del día de mañana, a partir de ahí ya entraremos a otros escenarios, porque no sabemos nosotros cuál va a ser el sentido del dictamen y el 28 de septiembre la votación”.

Abortos clandestinos, 1 millón al año en México

Al cuestionarle sobre la posibilidad de que se emita una segunda Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Veracruz al no acatar las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), justificó que sólo se trata de recomendaciones, por lo que, acatarlas o no, no implica que se emita la alerta.

“Ahorita serían solamente supuestos porque estamos suponiendo el sentido de un dictamen y después del viernes conoceremos el sentido del dictamen. Esto nos lleva a la discusión y al análisis, a que un tema se profundice en la medida en que la sociedad presiona, será la misma medida en la que los diputados se ocupan y tienen mayores argumentos”.