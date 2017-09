Inicia “Veloa con Sentido” con el vínculo entre Pepe Yunes y Juvecan

Hay desequilibrio entre las presiones de gasto y los ingresos disponibles

En las cuentas trimestrales de Sefiplan existe un rubro con 8 mmdp

Melesio Carrillo Tejeda/ El Dictamen/ Xalapa

Para el senador José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz no ha atendido como debiera el tema de meter orden a las finanzas públicas y la situación administrativa. “No veo que se estén tomando esas decisiones de manera puntual y seria”.

Lo anterior, lo comentó en un encuentro con integrantes de la Asociación Civil Veracruzanas Líderes de Opinión y Acción AC ( VELOA) que preside Billie J Parker Méndez y que en la zona centro, la encabeza la licenciada Bertha Rosalía Ahued Malpica, Subdirectora Ejecutiva de EL DICTAMEN y Vicepresidenta zona Centro.

Fue invitado especial, en reunión a favor del Grupo Juntas Venciendo al Cáncer (JUVECAN) presidido por Rogelia López Ocampo, atestiguó la entrega de un donativo económico a quienes apoyan en su recuperación física y emocional a mujeres operadas de cáncer de mama y también difunden la autoexploración mamaria.

Esto dentro de las “sesiones de trabajo con sentido”, que busca crear un tejido asociativo entre la sociedad civil y los hombres y mujeres en el poder para promover la labor altruista y el servicio a la sociedad.

Sobre la entidad el senador opino: El principal problema del estado de Veracruz es el desequilibrio que existe entre las presiones de gasto y los ingresos disponibles y eso no estoy viendo que se esté resolviendo porque para resolverlo se necesitan tomar medidas que son poco populares que implican costos políticos y entonces es ahí que la pregunta obligada es que si se está gobernando para equilibrar y sacar a Veracruz de esa condición o si se está administrando ganando tiempo para que resuelva quien tenga que resolver en el futuro, que eso es sin duda fue parte de lo que ocasionó la dimensión, la magnitud del problema en el estado, no se tomaron antes decisiones oportunamente y se fue soslayando el tema hasta el último minuto en el cual se tenía responsabilidad para que ya fuera problema a resolver por el siguiente , eso nos tiene como nos tiene.

He oído por ejemplo a riesgo de documentar que en las cuentas trimestrales presentadas por las Secretaría de Finanzas existe un rubro con 8 mmdp de dónde saca el estado 8 mmdp si todo viene etiquetado si hay 8 mmdp en una cuenta en el estado es que hay una cuenta concentradora, “licuadora”, entonces a mí me parece que sí, a Veracruz hay que verlo desincorporado de colores, desincorporado de ideologías, hay que verlo como un veracruzano que debe sentir privilegio por haber nacido en esta tierra, de ser parte de esta historia, de haber albergado esta cultura y reconocer que por Veracruz nadie que no sea veracruzano va a venir a hacer la tarea y si nosotros seguimos empeñados en gasta energía , talento, en ver cómo nos confrontamos y cómo nos descalificamos, en lugar de convocar a hacer un frente y resolver los problemas del estado no va a seguir siendo rehén de intereses políticos, intereses electorales, es muy complicado autodefinirse como el paladín que puede convocar a todos pero hay que intentarlo y tiene que ser lucha de todos, desde la trinchera de todos, Veracruz lleva 12 años inmerso en una disputa prácticamente personal, los resultados están a la vista, por nosotros nadie va a venir a hacer la tarea, tenemos que hacerla nosotros, nuestro talento, nuestra energía, esfuerzo, compromiso, con independencia del vehículo electoral, con independencia de la militancia, de la voluntad, de ideología , tiene que estar puesta en Veracruz, manifestó.

Yo llegó aquí como un senador que orgullosamente voté reformas que le iban a dar otro rostro y otro alcance al país pensando en Veracruz, porque yo quiero que le vaya muy bien a mi país, a Baja California, a Yucatán pero antes yo quiero que le vaya bien a Veracruz, no podíamos pensar que el país podía tener mejor despegue, mejor plataforma haciendo uno mismo y la gran diferencia entre el presidente, un presidente que es señalado de la manera más irónica, y quizás en muchos casos sin ni siquiera el acompañamiento reflexivo, tuvo dos opciones en principio y yo no vengo aquí ni en calidad de militante ni de defensor, vengo como alguien que participó en ese proceso y que defiende su participación en ese proceso, o se dedicaba a echarle la culpa y díganme que partido no es bueno para echar culpas y no para decir sí no hace así; no, porque lo dejan, porque no puede, porque recibió, o que dejó de hacer.

12 años escuchamos que no podía haber las reformas que le iban a cambiar el rostro al país porque hay un malo en la película que siempre es el PRI, que viendo para los intereses de su partido no generó los conceptos y los equilibrios para darle reforma a este estado, no había una reunión como esta antes del 12 en donde el punto prioritario en la agenda además de la seguridad eran, oigan; las reformas, ¿cuál? la fiscal, la energética, la laboral, échensela, no crecemos, no hay empleo, entonces el mandato era para el presidente: o haces la reforma en un congreso donde no tienes mayoría, como no lo tuvo las 2 anteriores administraciones porque no fue con mayoría, fue con ejercicio político como se construyeron las coaliciones y los resultados, o dejarla correr como la dejaron correr anteriormente que venga el siguiente y mientras busca cuál es el pretexto con el cual presentarse en los medios de comunicación y decir no podemos encarar la energética, porque no tenemos los votos y no los teníamos, el primer momento en el primer día se generaron los consensos, había una buena voluntad de cooperación, hoy no hay voluntad de cooperación, naturalmente, ni siquiera para resolver un tema tan elemental como es darnos la dirigencia de la cámara de diputados, a ese grado de mezquindad los que acusan mezquindad, dijo.

Llega el presidente de la república y asume el hecho de enfrentar las reformas estructurales ¿cuáles?, ese es el otro tema, todo mundo te decía que teníamos que tener una reforma fiscal, pero cuando te sientas a ver cuál es la reforma fiscal, te das cuenta que la reforma fiscal que quiere el empresario no es necesariamente la reforma que quiere la clase media y la reforma fiscal que quiere la clase media, no es la que quiere la mayoría de los mexicanos, tienes que empezar a construir la reforma fiscal que le pueda significar eficiencia; por citar la reforma fiscal como ejemplo, pero seguramente no deja satisfecho y menos cuando se trata de un puesto sin obligaciones a quienes no están viendo lo que ellos proponían o lo que ellos esperaban como reforma fiscal ni mucho menos a nosotros entonces es un tema que los vas traduciendo a cada uno de los temas que implicaron las 13 grandes reformas del presidente y toma el costo y nos venimos aquí a Veracruz, y esa reforma fiscal tan incomprendida y criticada le significó al país recaudar en 2012 de 8 puntos del PIB a 13 puntos del PIB y sin saber que se iban a caer los ingresos petroleros en un 60% nos permite depender de cada peso que se gasta de 40 centavos que tenía este origen antes del 2000 a solo 17 y dices; entonces nos dio independencia esa circunstancia, sí y eso te da estabilidad y eso que ha significado, que el presidente pueda decir que mientras que en todo el sexenio anterior solo se lograron registrar al menos 700 mil empleos nosotros tengamos 2.8 millones, pero vienes a Veracruz y dices ¿en qué mundo vives?, sí son 2.8 millones de empleos, pero en Veracruz según el último trimestre ya vamos con menos 15 mil y llega el presidente y te dice las reformas estructurales y el gasto más allá de lo que enfrenta ha significado que después de 10 años la tendencia y pobreza, no quiere decir que no seamos pobres, no quiere decir que no sea el mal social, quiere decir que hubo un punto de inflexión, cambió con muchos millones de personas en esa condición, sin duda nadie se vanagloria, nadie dice que no hay pobres simplemente que en 10 años la pobreza ha ido así con los mismos indicadores, quiere decir que en 10 años la pobreza iba para arriba y hoy se baja y llegas aquí a Veracruz y dices que vergüenza de representante popular que no se da cuenta de la pobreza que campea en Veracruz, pero en Veracruz cuando en el país baja, la pobreza va de 48 a 52, explicó el senador veracruzano.

Lo que tenemos y no podemos seguir teniendo son malas administraciones, administraciones no comprometidas, el esfuerzo que se está logrando en el país, los indicadores, simple y llanamente no van acompañados con un ritmo en el estado, por primera vez lo acaba de anunciar Banco de México, en los 5 años de la Presidencia de Peña se logró una rectificación a la alza cuando se esperaba que iba el peor de los años y entonces en lugar de crecer 1.6 está estimado que vamos a crecer arriba del 2, tú dices estamos creciendo, ¡eso es lo que buscábamos con la reforma! y en Veracruz ¿qué pasó en el primer trimestre económico? según el Inegi, tenemos una recesión de -1 punto, sí la reforma no se ve en Veracruz, el empleo no se ve en Veracruz, la pobreza crece en Veracruz, necesitamos cambiar eso, necesitamos ir no en la parte del país que bajan las medias y los promedios, sino encadenarnos a la parte del país que va caminando, ciertamente son estados como Veracruz muy vinculados al tema energético, sin duda y eso es adicional y hay otros factores que también suscitan sesgos, y desequilibrios en la forma como históricamente se ha utilizado el presupuesto para beneficiar a unos estados y otras regiones y no estados como el nuestro, en infraestructura, en hidráulico, carretera, sí pero necesitas una administración que tenga muy claro ese diagnóstico y que empiece a encadenar a Veracruz en la ruta en que está empezando a caminar el país gracias a esta administración y gracias a las reformas, en Veracruz no las ves, en Veracruz no las puedes defender; pero el que no pase en Veracruz no quiere decir que no esté sucediendo en el resto del país donde medianamente ha habido mejores administraciones, hoy yo no veo que Veracruz esté tomando las decisiones y las determinaciones de manera apartidista y objetiva, yo sé que todo lo publican, es en serio, no es aprovechar el foro, no es mi estilo y de lo que me acusan, yo no ando viendo cómo se equivoca el de enfrente, cómo descalifico al de enfrente para calificarle, cómo golpeo, cómo saco ventaja, trato de no hacerlo, es una respuesta de la manera más sincera y genuina, en el sentido que no está bien que no se esté encadenando el destino de Veracruz en la dirección que ya va el resto del país.

Qué diferencia hay o por qué en el contexto mundial una economía tan dependiente del sector energético como Brasil, Venezuela, Canadá, la propia Argentina, qué diferencia hay o por qué razón todas esas economías del mismo tamaño, con los mismos componentes están en recesión y México no, porque gobiernos corruptos, ladrones, ineptos, seguramente, porque hubo reformas estructurales que no tuvo Brasil, que no tuvo Venezuela, Argentina y que hoy está pagando su gente, de no haber reformas este país, que fue confidencial, en ese momento asumiendo los costos en ese momento, incurriendo en impopularidad, estamos en estadíos que son de incomprensión que le permite a México que hoy haya estabilidad y crecimiento y que hoy 3 millones de mexicanos tengan garantizado por lo menos su ingreso con todas las prestaciones formales, concluyó el legislador.