Franco Cardel/El Dictamen

Los familiares y amigos marcharon por la avenida Independencia del centro y llegaron hasta el ayuntamiento de Veracruz, en donde colocaron pancartas y pidieron justicia por este feminicidio.

Familiares y amigos de Claudia Alondra Suárez Correa, joven de 21años que fue asesinada el pasado 11 de septiembre, realizaron una marcha en protesta y exigencia a las autoridades para que den con el paradero del presunto responsable del feminicidio de nombre Luis Gustavo Narcia García, ex novio de la joven y última persona en vera con vida.

Los familiares y amigos marcharon por la avenida Independencia del centro y llegaron hasta el ayuntamiento de Veracruz, en donde colocaron pancartas y pidieron justicia por este feminicidio ocurrido en el fraccionamiento La Florida.

La señora Claudia Juana Correa Torres, madre de la joven de 21 años, señaló que las autoridades están “lentas”, y es que para todos es clara la posible responsabilidad del ex novio de su hija, quien el día de los hechos en que fue encontrada sin vida, estaba con ella, y del joven desde ese momento no se sabe nada.

“Entonces es algo para mí desesperante, porque yo siento que el chico le da más tiempo de irse a otro lado de moverse, y no ha parecido, para nada y nadie me dice nada, sólo me dicen ando por aquí, otros por acá, pero aunque tengan identificado donde este, si no tienen la orden de aprehensión, no pueden detenerlo” explicó la afligida madre.

Estatal Desborde de río Coatzacoalcos afecta comunidades de Hidalgotitlán

Por tal motivo exigió, “Lo que yo pido a las autoridades, a mí realmente me desespera porque cuando la gente tiene dinero, tiene poder, no sé, pero se agilizan las cosas, pero cuando somos el pueblo, los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, la gente no nos apoya, las autoridades lo dejan pasar con otro caso más y creo que pues un hijo realmente no se reemplaza con nada. Y créanme que estoy destrozada, me siento muy desolada me siento muy vacía pero voy a luchar por eso”.

La marcha culminó en el zócalo de la Ciudad de Veracruz en dónde por algunos instantes más los familiares y amigos exigieron justicia para esta joven estudiante de 21 años de edad quien fue asesinada de varias heridas con arma punzocortante a unos cuantos metros de su vivienda.