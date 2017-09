Melesio Carrillo Tejeda-José A. Domínguez Pinto-Miguel Ángel Longinos/ El Dictamen/ Xalapa

Se suman empleados de Xalapa, centro y Sur del estado.

Trabajadores de base y jubilados de la empresa Teléfonos de México (Telmex) en Xalapa se sumaron al paro nacional para protestar contra lo que llamaron violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que propiciará la división de su fuente de trabajo si se concretara que la parte externa de Telmex sea operada por otra empresa privada, declaró en entrevista un integrante de la Sección 16 del Sindicato de Telefonistas.

Angel Flores Villelas, dijo que hay temor de que con la intención del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) de dividir la empresa Telmex en dos, se afecten los derechos laborales de trabajadores activos y jubilados, porque impactaría en el fondo de jubilación y las labores que realizan.

Precisó que si se da esa pretendida separación, se afectaría a los trabajadores activos de base que están en la planta que es el grueso de compañeros y lógicamente los jubilados también serían afectados.

Los inconformes no tienen miedo a la competencia, pero piden estar en las mismas condiciones. “A nosotros no nos han dado el Total Play como se lo han dado a otras empresas y eso no se vale”, dijo Flores Villelas.

Por último el informante, aclaró que si bien el personal de base realizará el paro de labores en las oficinas ubicadas en la céntrica calle Leandro Valle, también lo hacen en las asentadas en la avenida Chedraui Caram, pero el servicio de cobro a los usuarios no fue suspendido porque lo realiza personal de confianza.

En Coatzacoalcos, personal Sindicalizado de Teléfonos de México (Telmex) perteneciente a la zona sur realizaron un paro de labores por 24 horas, inconformes por las violaciones a su contrato colectivo de trabajo.

Se hizo saber que esta acción se está realizando a nivel nacional en donde participan aproximadamente 60 mil trabajadores sindicalizados, afectando con ello algunos servicios en donde los perjudicados serían los usuarios.

En Coatzacoalcos se sumaron al paro laboral unos 400 telefonistas, quienes durante todo este martes se encuentran sin realizar actividades en la planta interna y exterior, afectando servicios de cobranza y de reparaciones de las líneas.

Juan Manuel Montiel Rodríguez, Secretario General de la Sección 37 del Sindicato de Telefonistas, advirtió que esto es el preámbulo a la huelga a la que fue emplazada Teléfonos de México, que podría estallar el mediodía del próximo 25 de septiembre.

Denunció que a través de la Reforma en Telecomunicaciones se consolidaron la división de Telmex en dos empresas, una de ellas pretende que sea la preponderante pero sin la participación de los telefonistas sindicalizados.

Señaló que no solamente intentan desplazarlos de su materia de trabajo, sino que también pretenden suprimir varias cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.

En Orizaba desde temprana hora, los empleados telefonistas de la región de Orizaba efectuaron un paro de labores, esto como una forma de respeto a su contrato colectivo de trabajo y a la división funcional de Teléfonos de México.

El secretario general de este sindicato en la zona Francisco Ramírez Céspedes afirmó que a pesar de que algunos trabajadores se encuentran asentados afuera del centro de trabajo y de las oficinas centrales, se da la debida atención a la población.

Estatal Se desborda Río Blanco

En este sentido expuso que “en esta movilización no se afecta el servicio a clientes en las oficinas, aunque sí se detuvo la actividad de instalación de líneas”.

Esta protesta inicio a las 8 horas en los tres centros de Telmex en Orizaba, y pararán a las 4 de la tarde.

Cabe hacer mención que en esta zona son un promedio de 80 trabajadores, quienes decidieron tomar estas acciones.