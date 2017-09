El Dictamen/Agencias

La Iglesia negó un posible chantaje al Congreso para frenar la despenalización del aborto.

Con 24 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, los diputados presentes en la sesión de este martes aprobaron el dictamen en contra de modificar algunos artículos del Código Penal del Estado de Veracruz para extender las causales de aborto.

Al hacer uso de la tribuna en contra del dictamen, el diputado por Nueva Alianza, Vicente Benítez González, señaló que es necesario crear un sistema de salud seguro donde no se ponga en riesgo la vida de las mujeres, sin embargo es imperante que se armonicen las leyes en el Código Penal de Veracruz y brindar condiciones hospitalarias a las mujeres a lo largo y ancho del estado, para que puedan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Mariana Dunyaska García Rojas expuso que la iniciativa propone que el aborto sea válido a la doceava semana, que la persona que genere un aborto no tenga sanción privativa de la libertad y que algún médico pueda, a juicio personal, determinar un aborto, pero fue dictaminada en sentido negativo porque contradice el orden jurídico, pues pretende modificar un código sobre la Carta Magna del estado y ningún reglamento está por encima de la Constitución de Veracruz.