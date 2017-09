El Dictamen/Agencia Quadratín/XALAPA, Ver.

La población debe extremar precauciones y estar atenta a los llamados de las autoridades en esta temporada de huracanes, pues de acuerdo con datos de la Secretaria de Salud (SS), en este periodo son frecuentes las muerte por ahogamiento y asfixia, indicó el secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), Pedro Múzquiz Peña. “En épocas de septiembre, octubre y noviembre, cuando tenemos lluvias e inundaciones, se incrementa el número de ahogamientos por sumersión, esto es con base a los registros que tenemos, hay que estar atentos y alerta”, subrayó.

Refirió que estos decesos tienen que ver con omisiones de la ciudadanía, pues con la crecida de ríos y arroyos minimizando el peligro. “En esta época se incrementa el número de ahogamientos, no en las playas, sino en las riberas de los ríos, no de gente que esté vacacionando, sino de gente que no atiende las recomendaciones de Protección Civil“.

Enfatizó que los ríos de respuesta rápida representan un riesgo latente para la población e insistió que el descuido humano genera tragedias que pueden ser evitadas.

Múzquiz Peña abundó que para obtener las mediciones de estas muertes, se cuantifican estadísticamente tres “picos” anualmente, y tras su análisis se identifica que durante esta temporada, la Semana Santa y vacaciones de verano los ahogamientos son comunes.

Además, el titular de Coepra dijo que la saturación de agua en el suelo genera deslaves y deslizamientos, donde personas pierden la vida por asfixia, así como por traumatismos en distintas partes del cuerpo, al resbalarse y caer. “La saturación del agua en la tierra, en las sierras, hace que se reblandezca y las casas se caigan, vengan derrumbes y la gente muera o bien por traumatismos múltiples o por asfixia por sofocación; el llamado a la gente para que siga las indicaciones de Protección Civil”, concluyó.