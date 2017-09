El Dictamen/Agencias

En cuanto al financiamiento público de los candidatos independientes para su campañas el OPLE contará con un presupuesto de un millón 858 mil pesos.

Para el financiamiento de los partidos políticos, candidatos independientes y asociaciones políticas, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó por unanimidad un gasto total de 488 millones de pesos para el próximo año.

En este acuerdo se detallará el cálculo para la distribución del financiamiento público para partidos políticos y candidatos independientes del siguiente año. Los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), serían las organizaciones políticas más beneficiadas con el financiamiento público aprobado.

Al partido blanquiazul le corresponderían 78 millones 491 mil 43 pesos; al tricolor le darían 69 millones 731 mil 43 pesos, y a Morena 68 millones 264 mil 847 pesos. Le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 32 millones 808 mil 224 pesos y luego el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 29 millones 698 mil 618 pesos. Mientras que al Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), a quienes sólo les tocarían recursos para campañas, es decir, 2 millones 789 mil 938 pesos, a cada uno.

Esto porque no alcanzaron el mínimo de 3 por ciento en la elección de 2016 y si bien el Código Electoral de Veracruz refiere que al no conseguir el umbral mínimo de sufragios, perderían su registro, lo cierto es que al ser institutos políticos nacionales, no les aplica esta previsión, pero sí la pérdida total de financiamiento.

En cuanto al financiamiento público de los candidatos independientes para su campañas el OPLE contará con un presupuesto de un millón 858 mil pesos que se repartirán entre los ciudadanos que adquieran este nombramiento.

Con respecto a las asociaciones políticas en total el OPLE destinará 4 millones 184 mil pesos; mientras que a los representantes de los partidos políticos erogarán un gasto de 10 millones 780 mil pesos.

“Determinaron que se debe garantizar que los partidos solicitantes cuenten con financiamiento ordinario, de campaña y para actividades específicas en el proceso electoral 2017-2018″, de ahí que los partidos políticos que no alcanzaron votación del 3 por ciento tendrán financiamiento.

El consejero Iván Tenorio señaló que se debe garantizar que todos los partidos participen en equidad y explicó que se debe procurar que los partidos políticos tengan financiamiento público que proteja el derecho de los ciudadanos a participar para un cargo.