La noticia sobre el embarazo de Kylie Jenner, de 20 años, provocó grandes sorpresas dentro de la industria por diversas razones, empezando por el apellido de la joven –pertenece a una de las familias más populares de la televisión–, su edad y la identidad del padre del nuevo bebé, el también rapero Travis Scott.

A pesar de todas los rumores que han girado en torno a la noticia, Kylie y Travis aún no ha desmentido ni confirmado nada; además, en sus últimas apariciones públicas, ha lucido ropa muy holgada, todo lo contrario a lo que siempre viste, prendas muy ajustadas que resaltan su figura.

Aquí la podemos apreciar mas holgadita

De este modo, y gracias al impacto que ha causado, la noticia llegó a Tyga, con quien la empresaria mantuvo una controversial relación durante tres años. El rapero, a través de su cuenta de Snapchat, realizó una publicación a modo de broma en la que aseguraba ser el padre del nuevo bebé de Kylie. Con el mensaje “Claro que no, ese niño es mío”, acompañado de un enlace en el que se daba la noticia de que el padre es Travis Scott, Tyga levantó aún más las especulaciones.

¿Quieres ver la publicación que luego borró?

De ser ciertos los rumores, Kylie estaría cumpliendo su sueño de convertirse en una madre joven. Hace unos meses, en Keeping Up with the Kardashians, Kylie confesó a su padre querer formar su familia antes de los 25.

