Agencias / El Dictamen

La comediante de Stand Up, Sofía Niño de Rivera, recurrió a sus redes sociales para hacer una denuncia sobre amenazas si decidía presentarse en Chihuahua como lo tenía previsto.

No es noticia nueva que algunos de los temas recurrentes dentro de la comedia de Sofía, es la idiosincrasia y costumbres de la gente de Chihuahua, lugar del que ella es originaria.

La gente de dicho lugar no ha recibido con humor las críticas y bromas de la comediante, por lo que había decidido no presentarse en ese lugar por algunos años, hasta este 2017 tras considerar las muchas peticiones de chihuahuenses que querían que Niño de Rivera los visitara con su show.

Así, la comediante decidió aceptar una fecha en Chihuahua, misma que tuvo que cancelar el día de hoy tras haber recibido una lluvia de amenazas de personas que aseguraban que tratarían de hacerle daño si se presentaba en la localidad, incluso hubo quienes la amenazaron de muerte, por lo que Sofía decidió cancelar la fecha.

“Con amenazas de muerte yo no juego… estaría muy mal si me presentara en un lugar que es uno de los más violentos, con mayor cantidad de feminicidios y donde me amenazan con lastimarme y con matarme… no dudo que sean capaces” concluyó la comediante en su transmisión de Facebook Live.

La respuesta de los usuarios en la red social fue de opiniones divididas, mientras unos la entienden diciendo “Yo soy de Chihuahua y para nada me siento ofendida por ti” y “Yo realmente quería que vinieras! me encanta tu show! pero comprendo totalmente tus razones!“, otros justificaron las amenazas diciendo “el que se lleva se aguanta” o “hace bromas de chihuahua y no aguanta la carrilla después“

