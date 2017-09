Recién obtuvieron premios en la entrega del Emmy 2017, así que debes ponerte al día con lo mejor de la televisión

Nos quedamos con mucha tarea con la premiación de los Emmys el pasado domingo, es por eso que debemos ponernos al corriente con todas aquellas series que ganaron, y si eres de esos que no conocían muchas de ellas, no te preocupes, aquí te dejamos las 5 que no puedes dejar pasar.

Atlanta

Es una comedia dramática que sigue a Earn (Donald Glover) en su vida por la ciudad de Atlanta, al querer reconectarse con su familia, se reencuentra con su primo Alfred (Brian Tyree Henry) quien rapea bajo el nombre de “Paper Boi“. Juntos se esfuerzan por introducirse en la esfera del rap moderno para mejorar su calidad de vida. Cuenta con sólo una temporada y se llevó 2 de las 6 nominaciones a los Emmys de este año. Puedes verla a través de la plataforma Hulu.

The Handmaid’s Tale

Basada en la novela canadiense escrita por Margaret Atwood, es una serie ambientada en un futuro próximo, donde el mundo vive en el caos producido por la contaminación ambiental y el colapso de la tasa de natalidad a causa de la gran transmisión de enfermedades sexuales. Las Hansmaid son mujeres entrenadas y educadas para llevar los hogares de los altos gobernantes y quedar embarazadas de ellos. Es una joya de Hulu con sólo 10 episodios y una segunda temporada que se espera para el 2018. Se llevó 8 Emmys y fue 13 veces nominada.

Veep

Es una sátira política protagonizada por Julia Louis-Dreyfus. La serie sigue a Selina Meyer (Louis-Dreyfus), vicepresidenta de los Estados Unidos, y el esfuerzo de su equipo de trabajo por dejar marca en el legado político del gobierno estadounidense. Con 6 temporadas hasta la fecha y una séptima por venir (que será su última), Veep ha sido nominada y ganadora en las 6 últimas entregas de los premios Emmys. Puedes verla mediante el servicio HBO NOW y HBO GO.

Big Little Lies

Es una miniserie de comedia dramática y humor negro basada en el libro de Liane Moriarty. Sigue la historia de tres madres que viven en un pueblo al norte de California. Las tres mujeres a pesar de tener vidas diferentes forman un lazo que se ve fortalecido cuando ocurre un brutal asesinato durante un evento de la escuela primaria a la que acuden sus hijos. Tiene sólo una temporada de 7 episodios, y a pesar de su corta extensión fue premiada con 8 Emmys. Esta también la puedes ver a través de HBO GO y HBO NOW.

This Is Us

Es una comedia dramática que sigue la vida entrelazada de tres hermanos, Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown), Kate y Kevin originalmente eran parte de un embarazo triple, sin embargo su hermano murió durante el parto. Sus padres deciden adoptar a Randall, un bebé negro abandonado, para que forme parte de la familia. Sterling K. Brown fue el encargado de darle a esta serie su único Emmy de la noche. Si aún no la ves apúrate, pues el 26 de septiembre se estrenará la segunda temporada. Puedes verla en Hulu.

