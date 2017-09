No me siento vieja para nada. Tengo muchas ilusiones de hacer más cosas de mi vida, mucha creatividad y mucho trabajo y eso ya es ganancia”.

Agencias / EL DICTAMEN

La actriz Salma Hayek celebró este sábado sus 51 años de edad y en un mensaje, que publicó en Instagram este domingo, agradeció las felicitaciones.

“Muchísimas gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños, tuve un cumpleaños maravilloso. Y uno de los mejores regalos es que ayer, en mi cumpleaños, mi familia de seguidores creció a cuatro millones y medio”, expresó emocionada.

“Muchísimas gracias por todo el amor y toda la alegría que traen a mi vida, especialmente a las personas que son mis fans y que hacen sus propias páginas de fans. Los adoro, ustedes son súper especiales para mí, estoy súper agradecida, tengo a los mejores fans del mundo”.

En español💋💋💋💋💋💋💋💋💋 A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Sep 3, 2017 at 7:42am PDT

El año pasado, en entrevista para EL UNIVERSAL, Salma dijo que no se siente vieja.

“Estoy emocionada, (cumplir 50) no me causa ni tristeza ni angustia. Es un número bonito, creo que cuando estaba más joven uno piensa que a los 50 ya estás vieja. No me siento vieja para nada. Tengo muchas ilusiones de hacer más cosas de mi vida, mucha creatividad y mucho trabajo y eso ya es ganancia”.

Salma está por estrenar en Latinoamérica la película “Beatriz at dinner”, que protagoniza, y espera el lanzamiento de “Septembers of Shiraz”, que produjo, así como “Drunk Parents”, actualmente en postproducción.

Al mismo tiempo que celebra su cumpleaños, la actriz ha estado promoviendo la recaudación de fondos para apoyar la educación de los niños que se quedan sin escuela (unos 75 millones) en las zonas de conflicto o crisis, a través de la fundación de Gucci, así como la creación de talleres para que se auto-empleen mujeres de escasos recursos.