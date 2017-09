Su nombre sonará mucho, ya que es el supuesto padre del hijo de Kylie Jenner

Luego de que múltiples reportes afirman que Kylie Jenner espera su primer hijo junto al rapero, muchos se preguntan quién es el famoso novio. A principios de la primavera, la pareja fue vista en varias ocasiones muy cariñosa. Sin embargo, en lugar de comentar sobre su relación en las alfombras rojas o revistas, ambos decidieron no comentar nada al respecto. Pero los fans han sido testigos de cómo la pareja se hizo tatuajes a juego (unas mariposas) o viajado a Miami, Boston y otras ciudades.

Conozcamos a Travis Scott:

El juego de las redes sociales: Mientras Kylie es conocida como la reina de Snapchat, la presencia de Travis en redes es difícil de evaluar. En Instagram tiene 5.7 millones de seguidores, en Twitter 2.14 millones, números que están muy lejos de acercarse a los 97 millones de seguidores que Kylie tiene en Instagram, pero que tampoco están tan mal.

Despreciado de los Grammy: Cuando se dio a conocer la lista de nominados este año, muchos esperaban ver el nombre de Travis, pero no fue así. Sickhamore, vicepresidente de A&R en Epic Records, publicó una foto del rapero con el mensaje “Leyendo las nominados del Grammy como…”, a lo que Travis respondió “Muy dolido”.

Escucha su música: Para aquellos que no escuchen hip-hop o rap, deben saber que Travis se ha hecho un lugar en este género. Su álbum Birds in the Trap Sing McKnight llegó al número 1 en el Billboard 200. De hecho, el disco incluye la colaboración de grandes, como Kendrick Lamar, Andre 3000 and Kid Cudi. En una sola semana, Birds in the… vendió 80 mil copias.

Alerta de ex parejas: En un mundo tan pequeño como Hollywood siempre serás relacionado con un ex. Travis no es la excepción. En septiembre de 2015, E! News informó que Travis y Rihanna fueron pareja. Poco después de la noticia, se supo que él abriría su gira de conciertos Anti. Su romance, sin embargo, no duró mucho.

La familia ante todo: Al igual que Kylie, Travis está muy unido a su familia. De hecho, la Navidad pasada sorprendió a sus padres con una nueva casa. “Feliz Navidad, le di a mi familia un regalo en el que he estado trabajando toda mi vida”, compartió en Instagram.

Su nombre verdadero es Jacques Webster. El “Travis” lo usa en honor a un tío muy querido. “Siempre tuvo swag, cuando jugaba golf y todo. Él tenía swag”, compartió una vez con Grantland. “Siempre tomó buenas decisiones, buenas decisiones en los negocios”.

