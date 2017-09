Después del gran final, la cadena Freeform desea mostrar a estas “lindas mentirosas” en la pantalla chica una vez más

Agencias/El Dictamen

Han pasado tres meses desde que se transmitió en Estados Unidos el episodio final de la serie “Pretty Little Liars” y la cadena Freeform ha ordenado un spin-off de esta ficción. De acuerdo con la información, se está desarrollando “Pretty Little Liars: The Perfectionists”, emisión que será protagonizada por las actrices Sasha Pieterse y Janel Parrish, quienes interpretaron a “Alison DiLaurentis” y “Mona Vanderwaal” respectivamente.

Este proyecto está a cargo del mismo equipo que trabajó en la ficción original con la guionista y productora ejecutiva I. Marlene King y se basará en la novela The Perfectionists de Sara Shepard, la misma autora de Pretty Little Liars.

Esta serie estará ambientada en la ciudad de Beacon Heights, un lugar aparentemente perfecto, aunque nada es lo que parece y la necesidad de tener todo en orden provocará el primer asesinato. Karey Burke, ejecutiva de Freeform, señala que esta comunidad “tendrá tantos secretos como los tenía Rosewood”.

