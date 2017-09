Agencias / El Dictamen

Noel Gallagher nos da un excelente inicio de semana con la noticia del lanzamiento de su nuevo álbum junto con sus High Flying Birds.

A través de sus redes sociales ha compartido un video en el que se ve una animación en el espacio. Una serie de secuencias psicodélicas que es mejor verlas por ti mismo.

Su disco, Who Built The Moon? saldrá el próximo 24 de noviembre. En entrevista con NME, Gallagher habló del track “Holy Mountain”:

“Tomamos riffs de teclados que nos gustaron en un track jamás lanzado y le añadimos algunos coros. Un año después llegamos al acuerdo de que lanzaríamos esta canción y le añadimos la parte del coro. David me insistió mucho en escribir un nuevo tema. Estuve a punto de estrangularlo pero ¿sabes qué?, tenía razón. David me tocó el sampleo, así que trabajé en la parte de los coros y luego lo comenzamos a tocar un poco en los tours hasta que finalmente en Belfast se convirtió en una canción. Fue tan divertida que finalmente le hizo justicia a lo que veníamos haciendo”.

La banda acompañará el lanzamiento de su disco con un par de presentaciones por Europa, esperemos que no tarde en llegar a México. Aquí el tracklist:

Who Built The Moon?:

1. Fort Knox

2. Holy Mountain (Featuring Paul Weller on organ)

3. Keep On Reaching

4. It’s A Beautiful World

5. She Taught Me How To Fly

6. Be Careful What You Wish For

7. Black & White Sunshine

8. Interlude (Wednesday Part 1)

9. If Love Is The Law (Featuring Johnny Marr on harmonica)

10. The Man Who Built The Moon

11. End Credits (Wednesday Part 2)

Bonus track:

Dead In The Water (Live at RTÉ 2FM Studios, Dublin)

