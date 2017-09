La venezolana explotó cuando le preguntaron sobre la cantante mexicana, y reiteró que no simpatiza con nada que tenga que ver con Trevi.

En un video que circula en redes sociales, la ex Miss Universo Alicia Machado habla de lo mal que le cae Gloria Trevi “Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella ni le creo ni mier**, ni me creo su historia ni nada“, confiesa Machado en el video que se publicó en la página de Facebook Mundo Trevi.

“Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi, si le digo al Presidente de este país y lo mando a cag** las veces que me da la gana, a la pinch* ex presidiaria ésta más rápido, ya dejen el pedo con Gloria Trevi, ya no me sigan involucrando con esta mujer, qué horror“, expresó.

“Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella ni le creo ni mier**, ni me creo su historia ni nada, ¿y? ¿cuál es el pedo? ¿a hue** le tiene que gustar a uno un artista?, ¡qué flojera me dan!“.

Machado recordó que se vio obligada a pedirle disculpas en México porque supuestamente la amenazaron de muerte.

“Allá en México me tocó pedirle disculpas a la bicha ésta porque amenazaron de muerte, pero yo no vivo en México, vivo en Estados Unidos, que se les ocurra amenazarme aquí, en Estados Unidos, a ver cómo les va a ir“

“No dejan de joder con el cuento, vayan a verla triunfar, está bien. En México hay una gente que tiene mala memoria, con tantas muchachas bonitas, jóvenes, talentosas, que cantan increíble”, finalizó.

Los fans de Gloria Trevi salieron a su defensa, así como el esposo de la cantante Armando Gómez, quien escribió unos mensajes en Instagram dedicados a Machado.

“Hay q estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo esta pasando x huracanes, temblores, países como Venezuela sin comida. Una pena el ejemplo q le está dando a su hija, una mujer sin valores hacia la mujer, deberías de ser un ejemplo a los pocos seguidores AM”.