"LA PRENSA ESTÁ VENDIDA" ASÍ FUI RECIBIDO Y HUMILLADO POR LOS "FANS" DE LA SEÑORA ….. ASÍ DECÍA EL CORO …. AHORA RESULTA QUE COMPRO LA PRENSA POR QUÉ ELLOS HACEN SU TRABAJO OBJETIVAMENTE HASTA CUANDO? QUE MÁS TENGO QUE AGUANTAR? A VECES PREFERIRÍA CALLAR Y NO SER PARTE DE ESTE CIRCO PERO NO TENGO ALTERNATIVA… MIS RESPETOS A LA PRENSA POR NO DEJARSE INTIMIDAR

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Sep 7, 2017 at 10:45pm PDT