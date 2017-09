Agencias / El Dictamen

Ya casi termina Game Of Thrones y HBO anunció un nuevo tour para Game of Thrones Live Concert Experience, el cual incluye Europa y Norteamérica. Sin embargo, fue enorme nuestra sorpresa al darnos cuenta que México no está considerado para los conciertos.

A pesar de que la base de seguidores de GoT es gradísima en México, la televisora y los organizadores de los Live Concert Experience no incluyeron nuestro país sin decirnos el porqué.

A través de la cuenta oficial de GoT, el compositor de todos los temas de la serie, Ramin Djawadi, dio a conocer con un Facebook Live el segundo tour de la serie que llegará a ciudades como Londres, Madrid, Colonia, Frankfurt, Belfast, Montreal, Washington, Chicago, Boston y Nueva York.

Ya está disponible la preventa para los fans privilegiados, usando el código “WINTER“.

Y para que no te sientas triste, México no fue el único relegado, muchos lugares del Este y Sur de Europa, Asia y Sudamérica tampoco se tomaron en cuenta.

