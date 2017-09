La actriz estadounidense Megan Fox y el cantante puertorriqueño Ricky Martín causaron furor durante la presentación de la campaña Otoño-Invierno del Fashion Fest que se llevó a cabo en el Frontón México.

Ambas celebridades de fama internacional desfilaron por la alfombra rosa y posaron sonrientes para la lente de fotógrafos y camarógrafos.

“Estoy muy emocionada por estar con ustedes, espero que todos disfruten de la pasarela. No me considero un ícono de la moda, pero siempre me gusta estar a la vanguardia”, expresó Megan Fox al ser presentada por los conductores del evento Inés Gómez Mont y Mark Tacher.

Hijos de famosos, los nuevos rostros de la moda

Tras destacar que la campaña celebra los 170 años de la tienda departamental Liverpool, inició la pasarela en la que diversos modelos mostraron las nuevas tendencias para la temporada que viene; incluso hubo atuendos para tallas grandes.



Vestidos de gala, trajes para caballero, ropa sport, chamarras, playeras, faldas, blusas y trajes de baño fueron presentados a través de las tendencias Fusión, Elemental, Origen y Dualidad.

Al concluir y tras hacer unos ajustes en la producción, a las 22:30 horas el astro boricua Ricky Martín apareció en escena para interpretar durante unos 20 minutos un popurrí conformado por sus éxitos: “Livin’ la vida loca”, “Shake your boom boom”, “Vente pa’ acá”, “La bomba”, “María”, “La copa de la vida” y “La mordidita”.

Otros conductores del evento fueron Angelique Boyer, Mane de la Parra, Claudia Álvarez, Horacio Pancheri, Renata Notni, Pablo Lyle, David Zepeda y Ariadne Díaz.

Algunos famosos que desfilaron por la alfombra rosa fueron Daniela Aedo, Geraldine Bazán, Claudia Lizaldi, Cecilia Ponce y Cecilia Piñeiro.