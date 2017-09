En septiembre llegan nuevos estrenos en las plataformas de streaming. Es el aperitivo de todas las novedades que traerá en otoño. De hecho sus dos estrenos más destacados en España reflejan bien su estrategia internacional, con una mezcla entre sus producciones originales y series de las que compra sus derechos de distribución internacional en exclusiva, y presenta también como si fueran uno de sus originales.

‘Narcos’ y ‘Star Trek: Discovery’ son dos de los estrenos más importantes de Netflix de este mes patrio., así como la nueva pelicula de Angelina Jolie, “Se lo llevaron”.

Estos son los estrenos más importantes del mes de septiembre en Netflix:

Series:

Star Trek Discovery (temporada 1) – 25 de septiembre

Narcos (temporada 3) – 1 de septiembre

Club de Cuervos (temporada 3) – 29 de septiembre

BoJack Horseman (temporada 4) – 8 de septiembre

American Vandal (temporada 1) – 15 de septiembre

Fuller House (nuevos episodios) – 22 de septiembre

Big Mouth (temporada 1) – 29 de septiembre

Gotham (temporada 3) – 1 de septiembre

Grey’s Anatomy (temporada 13) – 1 de septiembre

Agents of S.H.I.E.L.D. (temporada 4) – 1 de septiembre

How to Get Away with Murder (temporada 3) – 16 de septiembre

Legends of Tomorrow (temporada 2) – 25 de septiembre

Jane The Virgin (temporada 2) – 1 de septiembre

Once Upon a Time (temporada 6) – 1 de septiembre

Supergirl (temporada 2) – 25 de septiembre

Películas:

Nosotros en la noche – 29 de septiembre

First They Killed My Father – 15 de septiembre

#realityhigh – 8 de septiembre

6 días – 22 de septiembre

Amores caníbales – 22 de septiembre

Más notas perfectas – 4 de septiembre

The Divergent Series: Insurgent – 20 de septiembre

Terminator Génesis – 30 de septiembre

Papeles en el viento – 1 de septiembre

Big Eyes – 1 de septiembre

Ted 2 – 4 de septiembre

Tracks – 1 de septiembre

Documentales:

Surfear para vivir – 1 de septiembre

Fabrizio Copano: Solo pienso en mi – 8 de septiembre

Jerry Before Seinfeld – 19 de septiembre

Marc Maron: Too Real – 5 de septiembre

Strong Island – 15 de septiembre

The Last Shaman – 1 de septiembre

George Harrison: Living in the Material World – 15 de septiembre

Foo Fighters: Back and Forth – 15 de septiembre

Kids:

LEGO Elves: Secretos de Elvendale (temporada 1): 1 de septiembre

El autobús mágico vuelve a despegar (temporada 1): 29 de septiembre

Spirit: Cabalgando libre (temporada 2): 8 de septiembre

Greenhouse Academy (temporada 1): 8 de septiembre

Pokémon the series: XYZ (temporada 1): 1 de septiembre

Jack and the Cuckoo-Clock Heart: 1 de septiembre