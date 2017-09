El Dictamen/Agencias

De acuerdo con “Variety”, a Warner Bros le encantaría tener a DiCaprio en la película que prepara.

Luego de darse a conocer que Jared Leto no participaría en la cinta sobre los orígenes de “Joker”, el nombre de Leonardo DiCaprio suena para dar vida al personaje.

Sin embargo, aún no se sabe si DiCaprio aceptará el papel que en su momento hiciera famoso su amigo Jack Nicholson.

Hasta ahora, según el mismo portal, no se ha realizado una oferta formal a DiCaprio para actuar en la película, que tendría como productor ejecutivo a Martin Scorsese, con quien Leonardo ha trabajado en cintas como “El aviador”, “Pandillas de Nueva York” y “El lobo de Wall Street”.

DiCaprio no ha actuado en otra película desde que participó en “The Revenant”, por la que ganó el Oscar.

Se encuentra desarrollando con Scorsese los proyectos de “Devil in the White City” y “Killers of the Flower Moon”.