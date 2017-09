Así lamentaron la triste pérdida.

Agencias / El Dictamen

Paris Hilton y Kim Kardashian, las dos grandes figuras del mundo de los reality shows, recurrieron rápidamente a sus redes sociales para despedir y recordar al fallecido Hefner.

“¡Descansa en paz, Hugh Hefner! Me siento tan orgullosa de haber formado parte del equipo Playboy… Eres una leyenda y se te echará mucho de menos. ¡Te quiero, Hef!”, escribióen su perfil de Twitter, recordando aquella portada que protagonizó.

RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 28, 2017

“Paris y yo estamos recordando esas maravillosas fiestas en la mansión Playboy y lo mucho que queríamos a Hef. Me está enviando los mejores ‘emojis’ que tenemos de él”, apuntó.

Paris & I are reminiscing about the Playboy parties at the mansion & how much we love Hef. She’s texts me the perfect Hef emojis 👯👯👯👯👴🏼👯👯👯👯👯 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 28, 2017

Te recomendamos Así reaccionaron las conejitas ante la muerte de Hugh Hefner

La heredera del imperio hotelero Hilton no tardó en publicar su particular homenaje a Hugh Hefner, echando mano de su nutrido archivo fotográfico y dedicando al patrón de Playboy unas sentidas palabras.

“Hugh Hefner era una leyenda, un revolucionario, y uno entre un millón. Atesoramos tantos y tan divertidos momentos juntos, sé que le extrañaré muchísimo a partir de ahora. Descansa en paz, amigo mío”, dice el mensaje publicado por Paris en Twitter.

Te podría interesar Al desnudo, latinas famosas que posaron para Playboy