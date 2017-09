El Dictamen/Agencias

La actriz Kate del Castillo publicó un par de videos donde asegura que en California están reuniendo víveres para ayudar a las víctimas del sismo del 19 de septiembre en México.

“Es una pena no poder estar en México en estos momentos. El hecho de que estemos lejos no quiere decir que no podamos ayudar. Quiero que sepan todos los mexicanos que acá en California estamos haciendo centros de acopio para mandar a México cosas que se necesiten”, comentó en su video la intérprete mexicana.

La actriz señaló una serie de espacios como Los Altos Woods y Lynwood, para dejar víveres y demás herramientas que se utilizan para las labores de apoyo, como guantes para las personas que están ayudando.

“Todo lo que puedan ustedes poner en las cosas que donemos hay que poner donación y hay que ponerles un mensajito bonito, un mensajito de no pierdan la fe, de no están solos, de estamos con ustedes”, agregó.