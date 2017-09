La actriz colombiana salvó su vida de milagro tras lo ocurrido en México

“SOLO puedo decir GRACIAS! GRACIAS”, fue lo que expresó la actriz colombiana Juliana Galvis, que vio su vida correr peligro luego de que el inmueble donde se encontraba grabando, sufrió graves daños por el sismo de 7.1 grados Richter que sacudió a la Ciudad de México la tarde del martes.

La artista de 36 años dio un emotivo testimonio en el que mostró las heridas que sufrió y la odisea por la que pasó para encontrar a su familia.

“GRACIAS a todos por sus oraciones, sus palabras de aliento, su solidaridad, ayer fue uno de los días más duros y angustiantes de toda mi vida. 4 horas intentando llegar a donde estaban mi hija y mi familia, 4 horas de caos en las calles, caminando, pidiendo ayuda para llegar, sin saber que hacer… Así quedó la casa donde estábamos grabando, estos fueron los escombros que me cayeron encima, hoy al pensar todo con más calma, me siento afortunada, creo que Dios y la virgen me cubrieron al momento de mi salida, es la única explicación que tengo a mis ‘raspadas’, hubiera podido quedar sin duda alguna aplastada debajo de todo esto que empezó a caer mientras yo intentaba llegar a la calle. Hoy solo puedo pedir que sigan orando por nosotros, que nos ayuden a ayudar, hoy México necesita nuestra solidaridad y nuestro amor”, expresó.

Estamos bien! yo tengo heridas leves, pero agatha, pedro y mi mamá están bien. estoy tratando de llegar a la casa. La ciudad está hecha un caos! Recen por nosotros 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 A post shared by Juliana Galvis (@julianagalvisv) on Sep 19, 2017 at 12:44pm PDT

