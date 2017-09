Agencias/El Dictamen

Julia Louis-Dreyfus ha sido diagnosticada con cáncer de seno, según lo que ella misma informó a través de Twitter este jueves. “Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de seno“, le dijo la estrella de 56 años a sus seguidores. “Hoy, yo soy una“.

Te recomendamos Estos son los ganadores de los Emmy 2017

“La buena noticia es que tengo el más glorioso y querido grupo de apoyo en mi familia y amigos, y un fantástico seguro a través de mi unión”, agregó la actriz. “La mala noticia es que no todas las mujeres tienen tanta suerte, así que peleemos todos los cáncer y hagamos que el cuidado de la salud sea una realidad universal“.

Just when you thought… pic.twitter.com/SbtYChwiEj

— Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) September 28, 2017