El actor y cantante nos regala la selfie más hot del año

Agencias/El Dictamen

El actor y el líder de Thirty Seconds to Mars fue a Instagram para publicar una sexy instantánea sin camisa, además sin nada abajo, que no sólo reveló su impecable físico, sino que parece que su poblada barba se fue.

El cuerpo impecable de Leto no es ningún secreto, pero no podemos dejar de admitir que su vello facial y el estilo excéntrico ha obligado a los abdominales a quedar en segundo plano últimamente. Jared compartió la foto en la promoción de su último single de su banda: Walk on Water, que imaginamos que subirá rápidamente gracias a la desvergüenza del músico.

A pesar de que bromeó y dijo que solo lo decía para “obtener una acción en la compañía”, creemos que nos está engañando. Por supuesto, la única manera de demostrarlo realmente es encontrándolo en la aplicación. Luego, con mucha seriedad, Leto admitió que es tan apasionado por su carrera y sus escapes creativos que prefiere el trabajo por encima de las distracciones.

“De hecho no tengo mucha vida personal, pero amo mi trabajo”, dijo. “Por mi parte, prefiero escribir una canción que ir a una fiesta. Prefiero trabajar en una pieza de contenido o hacer algo que me emociona en lugar de otro montón de cosas”.

